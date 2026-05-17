بیش از ۹۴ درصد مراتع سیستان و بلوچستان در وضعیت فقیر است

عبدالله بامری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۱۸.۷ میلیون هکتار مساحت استان سیستان و بلوچستان، حدود ۱۰.۸ میلیون هکتار (۵۶ درصد) را مراتع تشکیل داده‌اند. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۹۴.۶ درصد از این مراتع در وضعیت «فقیر»، ۵.۳ درصد «متوسط» و تنها یک درصد در وضعیت «خوب» قرار دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت ممیزی مراتع، از انجام ممیزی بیش از ۹۰ درصد عرصه‌های مرتعی استان خبر داد و هدف از تهیه طرح‌های مرتعداری را حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از این منابع، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود معیشت بهره‌برداران عنوان کرد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های مختلفی نظیر ساماندهی و کنترل چرای دام، بذرکاری، احیا و غنی‌سازی پوشش گیاهی با احداث هلالی‌های آبگیر و حفاظت (قرق) مراتع خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات باعث کاهش فشار چرا، افزایش تراکم و تنوع گونه‌های بومی، افزایش ذخیره بذر در خاک و بهبود وضعیت پوشش گیاهی شده است.