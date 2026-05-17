۱۰۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد شادگان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری عصر امروز در آیین توزیع بستههای معیشتی کمیته امداد این شهرستان اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور در حمایت از قشر کم درآمد، یکهزار بسته معیشتی و گوشت گرم بین مددجویان کمیته امداد شهرستان توزیع شد.
وی افزود: این بستهها شامل برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و شکر است ضمن اینکه صد کیلوگرم گوشت گرم در کنار بسته های معیشتی نیز بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شادگان توزیع شد.
سرپرست فرمانداری شادگان گفت: همچنین با کمک خیران سه میلیارد ریال به صورت نقدی بین افراد کم درآمد شهرستان تقسیم شد.
عفری در پایان گفت: درماه رمضان و به پاس خون شهدا، اقشار کم درآمد در شهرستان و با همکاری خیران تحت پوشش قرار گرفتند و امیدواریم این اقدامات در قالب رزمایش مومنانه ادامه یابد.
