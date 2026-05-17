بازیانی: دشمنان اسلام به دنبال تفرقه در جهان اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازیانی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با درود به پیامبر اکرم (ص) و تأکید بر وحدت امت اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان ملتهای مظلوم، بهویژه مردم کردستان عراق در دوران سخت مبارزه با رژیم بعث بوده است.
وی با اشاره به جنایات رژیم صدام حسین علیه مردم کردستان افزود: در سالهای تلخ حملات شیمیایی و سرکوب مردم کردستان، جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت کرد ایستاد و حمایتهای انسانی و اسلامی خود را دریغ نکرد.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه اقوام مختلف ایرانی در کنار یکدیگر نماد وحدت هستند، تصریح کرد: فارس، کرد، بلوچ، ترک و عرب در جمهوری اسلامی ایران زیر پرچم وحدت و اسلام زندگی میکنند و همین انسجام موجب اقتدار ایران در منطقه شده است.
وی ادامه داد: دشمنان اسلام طی دهههای گذشته تلاش کردهاند کشورهای اسلامی را تجزیه و دچار اختلاف کنند اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وحدت اسلامی، در برابر این توطئهها ایستادگی کرده است.
بازیانی با اشاره به تحولات منطقه خاطرنشان کرد: آنچه امروز موجب نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده، گسترش روحیه مقاومت و همبستگی میان ملتهای مسلمان است.
وی همچنین با تأکید بر آموزههای پیامبر اکرم (ص) درباره رحمت، محبت و همزیستی اسلامی بیان کرد: امت اسلامی باید با حفظ وحدت و برادری، در برابر دشمنان مشترک ایستادگی کند.
حاضران در این مراسم نیز با سردادن شعارهای «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حمایت خود را از آرمانهای جهان اسلام و جبهه مقاومت اعلام کردند.
