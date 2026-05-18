۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۴

سفر فیدان به آلمان؛ رایزنی درباره جنگ اوکراین

وزیر امور خارجه ترکیه برای رایزنی درباره جنگ اوکراین به برلین سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در وزارت امور خارجه ترکیه به ریانووستی گفت که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور در جریان سفر خود به آلمان در تاریخ ۱۸ مه، بر اهمیت مذاکرات مستقیم میان مسکو و کی یف برای دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار در بحران اوکراین تأکید خواهد کرد.

به گفته وی، فیدان همچنین بر اهمیت بهبود وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت آنکارا از تلاش‌ها برای پایان کامل تنش‌ها میان آمریکا و ایران را اعلام خواهد کرد.

ترکیه از جمله میانجی های جنگ اوکراین است که نقش مهمی در تبادل اسرا بین کی یف و مسکو ایفا کرد. آنکارا برای میانجی گری بین تهران و واشنگتن نیز اعلام آمادگی کرده است.

