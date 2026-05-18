به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرعشی، امروز در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک سالروز ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، اظهار کرد: در روایات ما بسیار به ازدواج آسان سفارش شده است. مردم دوستدار اهل بیت علیهم السلام، به ویژه در این روز مبارک، استقبال خوبی از اتاق عقد حرم داشتهاند. ما در طول سال ۲ اتاق عقد داریم، اما امروز به مناسبت سالروز ازدواج، ۴ اتاق عقد بسیار عالی فعال شده است. با این حال، ظرفیت دو برابر شد، اما باز هم بسیاری از عزیزان در صف انتظار ماندند و نتوانستند برای ازدواج در حرم ثبتنام کنند.
وی افزود: خوشبختانه از دیشب و امروز، علاوه بر ۱۲۰ عقدی که در حرم مطهر برگزار میکنیم، خطبه عقد را جاری میسازیم. از ساعت ۶:۳۰ صبح شروع کردهایم و تا ساعت ۱ بامداد، هر نیم ساعت ۴ مراسم عقد برگزار میشود. در حال حاضر بسیاری از جوانان و زوجهای جوان در کنار من هستند که عقدشان خوانده شده یا در شرف خواندن است.
مسئول اتاق پیوندهای آسمانی حرم مطهر حضرت معصومه(س) در پاسخ به پرسشی درباره امکانات اتاق عقد حرم مطهر، گفت: امکانات اتاق عقد حرم شامل یک سفره کامل عقد است. این سفره در اتاقها چیده شده و اتاقها نیز کاملاً جدا از یکدیگر و اختصاصی برای هر خانواده است؛ به این معنا که هر خانواده در یک فضای غیرعمومی و خصوصی قرار میگیرد.
حجتالاسلام مرعشی ادامه داد: این اتاقها کاملاً اختصاصی هستند و مانند سایر سالنهای عقد شهر، هر خانواده میتواند بین ۲۰ تا ۲۵ نفر از مهمانان خود را به همراه عروس و داماد در اتاق داشته باشد. مراسم عقد یا با عاقدی از حرم مطهر جاری میشود یا خانوادهها خود عاقد مورد نظرشان را میآورند.
وی درباره نحوه هماهنگی و نوبتدهی برای مراسم عقد در مناسبتهای پیش رو نظیر عید قربان و عید غدیر خم، تصریح کرد: خانوادهها میتوانند از الان برای ایام پیش رو نوبت بگیرند. ما در حرم مطهر، ۱۴ روز قبل از تاریخ مورد نظر، در سایت حرم حضرت معصومه(س)amfm.ir، قسمت «پیوندهای آسمانی»، مردم عزیز میتوانند با مراجعه به آن نوبت خود را رزرو کرده و ساعت مراسم را مشخص کنند. در حال حاضر برای عید قربان اتاقها پر شده است، اما اگر کسانی ساعت خاصی مد نظرشان نباشد، میتوانند به صورت حضوری یا تلفنی تماس بگیرند تا در صورت امکان برای عید قربان ثبتنام شوند. همچنین برای عید غدیر خم، اول خرداد ماه ساعت ۱۱ صبح سایت باز میشود و متقاضیان میتوانند ثبتنام کنند. علاوه بر این، میلاد امام هادی(ع)، میلاد امام کاظم(ع) و عید مباهله را نیز پیش رو داریم.
مسئول اتاق پیوندهای آسمانی حرم مطهر حضرت معصومه(س) در پاسخ به این پرسش که آیا از طرف حرم مطهر هدیهای برای زوجهایی که دیشب و امروز مراسم عقد خود را در حرم برگزار کردهاند در نظر گرفته شده است، اذعان کرد: ما دو فیش غذا حضرتی به زوجها تقدیم میکنیم و همچنین سنگ متبرک ضریح حرم بانوی کرامت را به آنها هدیه میدهیم. تا زندگی خود را با یک هدیه معنوی متبرک آغاز کنند و دعای خیر حضرت همراه زندگیشان باشد.
حجتالاسلام مرعشی در پایان اضافه کرد: به برکت نام امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س)، همه زوجهای جوانی که در این روز ازدواج میکنند، زندگی سرشار از مهر و محبت و پر از خوشیهای مادی و معنوی را آرزومندیم.
