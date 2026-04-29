شهادت ۲۶ تن از کادر درمان در جنگ

به گزارش خبرنگار مهر،جعفر میعادفر ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: حمله هوایی به مدرسه میناب وشهادت دانش آموزان به ما نشان می‌دهد که دشمن بسیار خبیثی داریم. اگر بخواهم از شهدای حوزه سلامت بگویم، در این جنگ ۲۶ شهید را تقدیم مردم عزیز کردیم. حدود ۱۱۸ نفر از همکاران مصدوم شدند.

وی افزود: متأسفانه دو تن از همکاران بهداشتی ما که باردار بودند، به شهادت رسیدند. از میان این شهدا، سه نفر از همکاران من در اورژانس ۱۱۵ شهید شدند.

رئیس اورژانس کشور گفت: یکی از این شهادت‌ها در بمباران ثانویه در استان فارس رخ داد؛ همکارمان برای کمک رفته بود که دشمن ملعون پس از ۱۰ دقیقه دوباره آن نقطه را بمباران کرد و او به شهادت رسید. همچنین حدود ۷۷ نفر از همکاران من در این ایام بر اثر حضور در میدان آسیب دیده و مسموم شدند.

آسیب ۴۴۹ واحد بهداشتی و درمانی در جنگ رمضان

میعادفر گفت: زیرساخت‌های حوزه سلامت نیز بی‌بهره نماند. حدود ۴۴۹ واحد بهداشتی، درمانی، بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی آسیب دید.

وی عنوان کرد: ۷۴ دستگاه لجستیکی ما – حدود ۶۲ آمبولانس و ۱۲ دستگاه پشتیبانی – آسیب دیدند و تعداد قابل توجهی از این آمبولانس‌ها کاملاً از بین رفتند و در آتش‌سوزی‌های بعدی نابود شدند. ۵۶ پایگاه اورژانس ما آسیب جدی دید و عملاً تخریب شد.

رئیس اورژانس کشور ادامه داد: ۴۱ بیمارستان آسیب دید، و هنوز ۹ بیمارستان به چرخه عملیات بازنگشته‌اند؛ این بیمارستان‌ها کاملاً تخلیه شده‌اند و شاید بازگشت به مدار عملیات آن‌ها زمان‌بر باشد. در کنار مناطق نظامی، بیمارستان‌ها را تخلیه کرده‌ایم تا در صورت حمله هدف قرار نگیرند.

آسیب به۸۳ مرکز سلامت، ۵۴ پایگاه سلامت و ۲۷ خانه بهداشت کشور

میعادفر ادامه داد: از آمبولانس‌های هوایی، چهار فروند متأسفانه مورد حمله قرار گرفتند در بوشهر، تهران و دو نقطه دیگر. یک فروند شناور دریایی در جزیره هرمز که تنها شناور انتقال بیماران از هرمز به بندرعباس بود، مورد هجمه قرار گرفت و از بین رفت. در این حملات، هشت مرکز بهداشت شهرستان که فقط کار ستادی انجام می‌دادند و هیچ کاربرد نظامی و امنیتی نداشتند، آسیب دیدند.

وی افزود: همچنین ۸۳ مرکز سلامت، ۵۴ پایگاه سلامت و ۲۷ خانه بهداشت ما آسیب دیدند. این موارد در جنگ ۳۸ تا ۴۰ روزه اخیر در حوزه سلامت اتفاق افتاد. اما با افتخار، همکاران ما حضور یافتند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا بهترین خدمات را به مردم عزیزی که حماسه آفریدند، ارائه دهند. در کنار عناصر دولتی خواهیم بود تا مردم در هیچ حوزه‌ای کمبودی احساس نکنند. تلاش ما در حوزه سلامت این است که جز رنج ناشی از حملات دشمن، رنج دیگری متحمل نشوند.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در کل کشور، بحث آمبولانس است. تلاش داریم بین سازمان اورژانس و استانداری اردبیل تفاهم کنیم تا به صورت مشارکتی ۵۰ درصدی آمبولانس خریداری و در اختیار دانشگاه قرار دهیم تا فرسودگی ناوگان به سرعت کاهش یابد.

رئیس اورژانس کشور گفت: در برنامه امسال، آموزش عمومی مردم را داریم. همان‌طور که سواد رسانه‌ای مردم مهم است، آموزش کمک‌های اولیه نیز ضروری است. باید دوره‌های هشت و دوازده ساعته تعریف شود تا مردم یاد بگیرند پیش از رسیدن آمبولانس، اقدامات اولیه و بایدها و نبایدهای صحنه را بدانند. گروه‌های هدف شامل دانش‌آموزان، کارکنان ادارات و سپس عموم مردم از طریق رسانه ملی خواهند بود.

وی افزود: با همکاری اداره استخدامی، لینکی در پیام‌رسان «بله» به آدرس «آموزش ۱۱۵» ایجاد کرده‌ایم که کلیپ‌های آموزشی کوتاه یک تا دو دقیقه‌ای در آن قرار گرفته است. این کار با استقبال و کمک سازمان امور ساختمانی انجام شد و امروز اطلاع‌رسانی می‌شود تا مردم بتوانند به این لینک دسترسی پیدا کنند و آموزش‌های ویدئویی و نظری را ببینند و دانش خود را ارتقا دهند.