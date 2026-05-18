ورزش همگانی و وزارت بهداشت پای کار توسعه فعالیت بدنی آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، صبح امروز(دوشنبه) نشست مشترک و وبیناری با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، علیرضا کلانتری مدیرکل دفتر توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان، احمد گواری رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی، سید حسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شواری عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، کارشناسان این دبیرخانه و مشئولانی استانی به منظور ترویج، تسهیل و توسعه فعالیت بدنی همگانی با تمرکز بر کودکان و سالمندان در سالن جلسات وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست مقرر شد کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از فدراسیون ورزش‌های همگانی، فدراسیون آمادگی جسمانی و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غدایی به منظور بسط و توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی عموم مردم ایران تشکیل و نسبت به برگزاری رویدادهای مشترک و نظام مند اقدام کند.

در این نشست علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی، مرادی دبیرکل فدراسیون آمادگی جسمانی، دکتر مطلق معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و جمعی از کارشناسان این شورا حضور داشتند.