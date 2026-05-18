به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک روز گذشته نشستی مشورتی داشتند تا تصمیمات لازم را در خصوص مشخص کردن ترکیب نهایی کاروان ورزش ایران، اعزامی به بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اتخاذ کنند.

این جلسه به ریاست ورزش و جوانان و با حضور محمود خسروی وفا و مهدی علی نژاد رییس و دبیر کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی، سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی ناگویا، علی رغبتی و محمدرضا داورزنی، مشاوران وزیر، نصرالله سجادی و علی کفاشیان، پیشکسوت و کارشناس ورزشی و محمدرضا عابدی محزون مدیر دفتر نظارت و برنامه ریزی وزارتخانه برگزار شد.

طبق اعلام کمیته برگزاری بازی‌ها ۲۵ خرداد ماه فرصت پایانی است تا فدراسیون‌ها حضور تعداد نفرات خود را در مواد و رشته های حاضر در این مسابقات اعلام کنند.

بر این اساس مقرر شد کمیته ملی المپیک طی چند روز آینده جلسات فشرده‌ای را با فدراسیون‌های حاضر در ناگویا داشته باشد تا این فهرست تکمیل شود.

همچنین در فاصله ۴ ماه مانده تا بازی‌های آسیایی گزارشی از آخرین وضعیت رشته‌های پر امید و مدال‌آور ایران در بزرگترین رویداد ورزشی قاره ارائه شد و درصد مدال آوری آنها با بازی‌های دوره قبل مقایسه شد.

موضوع مهم دیگری که در نشست مشترک مسئولان وزارتی و کمیته‌ای به رای گذاشته شد، بحث افزایش پاداش مدال آوران طلایی بازی های آسیایی بود که اعضای حاضر به اتفاق، رای مثبت به آن دادند.

در این خصوص احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دستور داد که جوایز طلایی‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ حدود دو برابر بالاتر از تعرفه مشخص خود در نظر گرفته شود.