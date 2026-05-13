به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق استان بهصورت متناوب وزش باد و گرد و خاک پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر در نیمه شمالی استان کرمان شاهد افزایش ابر، وزش تندباد لحظهای و احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات خواهیم بود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی از روز جمعه تا دوشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در استان کرمان دور از انتظار نیست.
همچنین در نقاط مستعد شرقی، طوفان گرد و خاک و احتمال اختلال در تردد محورهای مواصلاتی، به ویژه در نواحی شرق و شمال غرب، پیشبینی میشود.
