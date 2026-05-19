به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، صبح سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از تشکیل پرونده ترک فعل برای مسئولان متخلف در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز خبر داد.
وی با تأکید بر صیانت از حریم شهرها و برخورد قاطع دستگاه قضا با ساختوسازهای غیرقانونی اظهار داشت: دادستانی در اجرای قانون با هیچکس تعارف ندارد و تمامی مسئولان شهرداریها، اعضای شوراهای شهر و روستا و همچنین مأموران پلیس ساختمانی تحت رصد دقیق دستگاه قضا قرار دارند.
محمدی افزود: چنانچه احراز شود مسئولان مربوطه در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند، با استناد به قوانین موجود، پرونده ترک فعل برای آنان تشکیل و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.
دادستان شهریار خطاب به مدیران و مسئولان شهری هشدار داد: هرگونه عدم اقدام مؤثر، اهمال یا چشمپوشی در برابر ساختوسازهای غیرمجاز، در آینده نزدیک منجر به تشکیل پرونده قضائی و پیگرد قانونی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در این حوزه هیچ مسامحهای را نمیپذیرد و نتایج برخورد با مسئولان متخلف و اهمالکار، به منظور شفافسازی و آگاهی افکار عمومی اطلاعرسانی خواهد شد.
