۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود مصداق «دزدی دریایی» است

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان آزادی صمود را مصداق روشن «دزدی دریایی»، «راهزنی بین‌المللی» و نقض فاحش و آشکار حقوق بین‌الملل عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای حمله تجاوزکارانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به «ناوگان آزادی صمود» را محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

حمله تجاوزکارانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به «ناوگان آزادی صمود» و تعرض آشکار به کاروانی بشردوستانه، صلح‌آمیز و غیرنظامی که با هدف شکستن محاصره ظالمانه غزه و رساندن کمک‌های انسانی به مردم مظلوم فلسطین عازم این منطقه بود، بار دیگر ماهیت ضدانسانی، قانون‌گریز و وحشیانه این رژیم اشغالگر را در برابر افکار عمومی جهان آشکار ساخت.

این اقدام مصداق روشن «دزدی دریایی»، «راهزنی بین‌المللی» و نقض فاحش و آشکار حقوق بین‌الملل، آزادی کشتیرانی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است و تعرض به کاروانی متشکل از فعالان مدنی، امدادگران و کنشگران آزادی‌خواه از ده‌ها کشور جهان که صرفاً با انگیزه انسانی و اخلاقی و برای جلب توجه افکار عمومی به فاجعه انسانی غزه گردهم آمده بودند، نشان‌دهنده استمرار خوی وحشی‌گری و بی‌اعتنایی رژیم صهیونیستی به همه موازین حقوقی، اخلاقی و اراده جامعه جهانی است؛ رژیمی که با تداوم محاصره غیرانسانی غزه و جلوگیری از دسترسی مردم بی‌دفاع به غذا، دارو و اقلام حیاتی، مرتکب جنایتی مستمر علیه بشریت شده است.

این اقدام متجاوزانه که در آب‌های بین‌المللی و در تعارض آشکار با قواعد پذیرفته‌شده ناوبری دریایی و آزادی کشتیرانی صورت گرفته، بار دیگر ضرورت پایان دادن به مصونیت ساختگی و حمایت‌های سیاسی از رژیم صهیونیستی را یادآور می‌سازد. بی‌تردید سکوت و انفعال برخی نهادهای بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر، زمینه‌ساز تکرار چنین جنایت‌هایی علیه ملت فلسطین و حامیان جهانی آنان خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن مطالبه آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان این کاروان انسانی و احترام به کرامت و حقوق قانونی آنان، از مجامع بین‌المللی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مستقل جهان می‌خواهد با عمل به مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و انسانی خود، برای شکستن محاصره غزه، حمایت از مأموریت‌های بشردوستانه و بازخواست عاملان این جنایت آشکار، اقدامات عملی و مؤثر اتخاذ نمایند.

بی‌تردید، اراده ملت‌های آزاده جهان برای حمایت از فلسطین و ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری، با چنین اقدامات مذبوحانه‌ای متوقف نخواهد شد و جریان بیداری جهانی در حمایت از مردم مقاوم غزه، مقتدرتر و فراگیرتر از گذشته استمرار خواهد یافت.

رامین عبداله شاهی

