حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود مصداق «دزدی دریایی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای حمله تجاوزکارانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به «ناوگان آزادی صمود» را محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

حمله تجاوزکارانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به «ناوگان آزادی صمود» و تعرض آشکار به کاروانی بشردوستانه، صلح‌آمیز و غیرنظامی که با هدف شکستن محاصره ظالمانه غزه و رساندن کمک‌های انسانی به مردم مظلوم فلسطین عازم این منطقه بود، بار دیگر ماهیت ضدانسانی، قانون‌گریز و وحشیانه این رژیم اشغالگر را در برابر افکار عمومی جهان آشکار ساخت.

این اقدام مصداق روشن «دزدی دریایی»، «راهزنی بین‌المللی» و نقض فاحش و آشکار حقوق بین‌الملل، آزادی کشتیرانی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است و تعرض به کاروانی متشکل از فعالان مدنی، امدادگران و کنشگران آزادی‌خواه از ده‌ها کشور جهان که صرفاً با انگیزه انسانی و اخلاقی و برای جلب توجه افکار عمومی به فاجعه انسانی غزه گردهم آمده بودند، نشان‌دهنده استمرار خوی وحشی‌گری و بی‌اعتنایی رژیم صهیونیستی به همه موازین حقوقی، اخلاقی و اراده جامعه جهانی است؛ رژیمی که با تداوم محاصره غیرانسانی غزه و جلوگیری از دسترسی مردم بی‌دفاع به غذا، دارو و اقلام حیاتی، مرتکب جنایتی مستمر علیه بشریت شده است.

این اقدام متجاوزانه که در آب‌های بین‌المللی و در تعارض آشکار با قواعد پذیرفته‌شده ناوبری دریایی و آزادی کشتیرانی صورت گرفته، بار دیگر ضرورت پایان دادن به مصونیت ساختگی و حمایت‌های سیاسی از رژیم صهیونیستی را یادآور می‌سازد. بی‌تردید سکوت و انفعال برخی نهادهای بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر، زمینه‌ساز تکرار چنین جنایت‌هایی علیه ملت فلسطین و حامیان جهانی آنان خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن مطالبه آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان این کاروان انسانی و احترام به کرامت و حقوق قانونی آنان، از مجامع بین‌المللی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مستقل جهان می‌خواهد با عمل به مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و انسانی خود، برای شکستن محاصره غزه، حمایت از مأموریت‌های بشردوستانه و بازخواست عاملان این جنایت آشکار، اقدامات عملی و مؤثر اتخاذ نمایند.

بی‌تردید، اراده ملت‌های آزاده جهان برای حمایت از فلسطین و ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری، با چنین اقدامات مذبوحانه‌ای متوقف نخواهد شد و جریان بیداری جهانی در حمایت از مردم مقاوم غزه، مقتدرتر و فراگیرتر از گذشته استمرار خواهد یافت.