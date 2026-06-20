چراغ سبز به تأمین ارز صنایع با مدل بدون انتقال ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر سیاست‌های ارزی صنایع خبر داد و گفت: کارگروه مشترک ۶ نفره بین وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفته است تا سیاست‌های ارزی را با سیاست‌های صنعتی و تجاری هماهنگ و همسو کنیم.

انصاری در مصاحبه با سیما اظهار کرد: سیاست‌های ارزی ما برای رشد صنعت ناکارآمد است و صنعتگران برای تامین مواد اولیه نیاز به ارز دارند ما باید همه روش‌های تامین ارز را برای صنعتگران فراهم کنیم یکی از روش‌های مهم برای ما سیاست بدون انتقال ارز است.

وی گفت: توسعه صنعت نیاز دارد که سیاست ارزی تغییر کند موضوع تامین ارز یکی از الزامات اصلی رشد تولید است وزارت صنعت این موضوع را در دستور کار قرارداده است تا با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانیم شرایط تامین ارز را تسهیل کنیم.

معاون وزیر صمت افزود: شرایط تولید در ۳ ماه گذشته شرایط جنگی بود و موضوعاتی نظیر محاصره دریایی و حمل و نقل مواد اولیه مشکلاتی برای صنعتگران ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: باید راه را برای واردات مواد اولیه هموار کرد. اگر موضوع حمل و نقل دریایی حل شود بحث تامین مواد اولیه بهبود می‌یابد. سال گذشته حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مسیر دریایی بوده و این موضوع بخاطر هزینه کمتر برای تولید کنده‌ها بسیار مهم است.