به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکری، ظهر سه شنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمان با اشاره به شرایط سختتر کمبود سوخت و برق نسبت به سالهای گذشته، از همه دستگاههای اجرایی خواست تا رویکردی اضطراری در برنامهریزی و مدیریت مصرف داشته باشند.
وی همچنین بر تأمین فوری تجهیزات مدیریت مصرف برق برای مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: خرید کلیدها و تجهیزات موردنیاز بیمارستانهای شمال و جنوب استان باید تا پایان خردادماه انجام شود و شرکتهای توزیع برق نیز مکلفند نصب این تجهیزات را بهصورت رایگان انجام دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تدوین تفاهمنامه سهجانبه میان شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و استانداری خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه، تجهیزات لازم برای نقاط حساس تأمین آب تهیه و در اختیار شرکت توزیع برق شمال استان قرار میگیرد.
ذاکری، در ادامه، نصب ذخیرهساز برای چراغهای راهنمایی و رانندگی را ضروری دانست و گفت: در شمال استان کرمان تعداد ۶۳ تقاطع نیازمند اجرای این طرح هستند.
وی افزود: شهرداریها باید با همکاری شرکتهای توزیع برق شمال و جنوب، نسبت به انجام آن اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید دوباره بر اولویت مراکز درمانی گفت: پس از تأمین دارو، رفع ناترازی انرژی بیمارستانها مهمترین اقدام دانشگاههای علوم پزشکی و تأمین اجتماعی استان کرمان است و در صورت نیاز، اعتبارات پروژههای غیرضروری باید به این حوزه منتقل شود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به نگرانی کشاورزان درباره خاموشی چاههای کشاورزی در فصل حساس باردهی، اعلام کرد: برنامه قطع برق این بخش باید با محوریت سازمان جهاد کشاورزی و در هماهنگی با شرکتهای توزیع برق تنظیم شود تا کمترین خسارت به محصولات وارد شود.
ذاکری، زمانبندی خاموشیها را متناسب با ساعات آبیاری و شرایط حساس رشد محصولات دانست و تأکید کرد: خاموشیهای بدون برنامه در این مقطع میتواند آسیب جدی به باغداران وارد کند.
