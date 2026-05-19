۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

رهبر انصارالله یمن: سازش با صهیونیستها شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن گفت: امت اسلامی با یهودیان صهیونیست نمی تواند همزیستی و تفاهم داشته باشد زیرا موجودیت آنها بر فساد و استکبار بنا شده است.

وی افزود: یهودیان صهیونیست دست به فساد می زنند و این موضوع از ابتدای اشغال فلسطین تا به امروز ادامه داشته است.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: بسیاری از رژیم ها و شخصیت های اسلامی، دیدگاه درستی نسبت به یهودیان صهیونیست ندارند و امکان صلح و همزیستی با آنها را چنان تبلیغ می‌کنند که گویی به واقعیت تبدیل شده است.

وی افزود: وضعیت کنونی جهان اسلام، آشفته و نتیجه رویکردی نادرست در قبال دشمن است. بسیاری از افراد در داخل کشور، به ویژه نخبگان آن، خطر دشمن صهیونیستی را با توجه و دقتی متناسب با تهدیدی که ایجاد می‌کند، مورد توجه قرار نداده اند.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: قرآن کریم، بینش صحیح برای مقابله با یهودیان صهیونیست را ارائه می‌دهد. به جای اینکه صرفاً شنونده‌ی دروغ‌های بسیار بدنام دشمنان باشیم، باید به منبع قابل اعتماد، یعنی قرآن کریم، روی آوریم، زیرا آنچه ارائه می‌دهد حقایقی انکارناپذیر است. امتی که زمان، تلاش و منابع خود را صرف انتخاب‌های نادرست می‌کند، تنها دشمن را قدرتمندتر می‌کند. امت ما به شدت به درست‌ترین، دقیق‌ترین و درست‌ترین روش برای مقابله با دشمنان خود نیاز دارد و این همان چیزی است که قرآن کریم ارائه می‌دهد.

