به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در نشست با مدیرکل دامپزشکی لرستان ضمن تبریک انتصاب «حداد شفیعیان» بهعنوان مدیرکل دامپزشکی لرستان و آرزوی موفقیت برای ایشان، بر نظارت جدیتر بر فرآوردههای دامی و گوشتی طبق استانداردهای موجود تأکید و اظهار داشت: مسئولین فنی باید به خط شده، برنامههای توجیهی داشته و موارد تخلف و سودجویان را به بازرسی اطلاعرسانی کنند.
وی همچنین اعلام کرد: در مورد مسائلی که به بیتالمال و سلامت و معیشت مردم ارتباط داشته باشد، بدون مماشات و با جدیت وارد خواهیم شد و هر مقدار تعامل با بازرسی بیشتر باشد، مشکلات و دغدغهها و چالشها سریعتر مرتفع خواهد شد.
بازرس کل قضایی لرستان، بیان داشت: دامپزشکی با سلامت مردم ارتباط مستقیمی دارد، تلاش ما در این حوزه در واقع سلامت مردم و جامعه را تأمین و تضمین میکند و حفظ و حراست از سلامت سرمایههای دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل از وظایف دامپزشکی است که باتوجهبه حجم بالای سرمایه در این بخش، ضروری است که توجه بیشتری به دامپزشکی شود.
رضایی بر نظارت دقیق اداره دامپزشکی بر کشتارهای دام، تأکید کرد و گفت: هیچگونه کوتاهی و تعللی نباید رخ دهد که یقین داریم دامپزشکی در حوزه نظارتی کار را بهخوبی انجام میدهد.
وی بر ضرورت تعامل و مشارکت همه دستگاههای اجرایی برای بهبود وضعیت و همچنین شناسایی و مقابله با تخلفات در استان با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی تأکید کرد و در جریان آخرین اقدامات و برنامههای دامپزشکی استان قرار گرفت.
بازرس کل قضایی لرستان با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه دام، بیان داشت: حوزه حساسی در اختیار دامپزشکی قرار گرفته است و باتوجهبه بیماریها و مخاطراتی که ممکن است از طرف دام و طیور در سلامت جامعه تأثیرگذار باشد، نظارت بیشتر دامپزشکی در حفظ سلامت مصرفکنندگان الزامی است و اداره دامپزشکی بازرسیها و بازدیدهای خود را از قصابیها و کشتارگاهها افزایش دهد تا شاهد شیوع بیماریهای دامی در سطح شهرستان نباشیم و تأمین سلامت و امنیت غذایی در زمینه فرآوردههای خام دامی را از وظایف دامپزشکی دانست و تصریح کرد: دامپزشکی تمام سعی خود را در انجام صحیح این وظیفه به کار ببندد.
رضایی ضمن قدردانی از حضور مدیرکل دامپزشکی استان و هیئت همراه و بااهمیت شمردن و رعایت قوانین، بر ترویج فرهنگ قانونمداری تأکید کرد و آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف بهداشتی دامپزشکی و هر گونه کمک به این شبکه را اعلام کرد.
