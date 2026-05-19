به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه هیچ نشانه‌ ای از سوی کی‎ یف مبنی بر آمادگی برای پیشرفت اساسی در حل مناقشه اوکراین نمی‌ بیند.

به گزارش راشا تودی، وی در سخنان خود افزود: مسکو اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه اوکراین قصد دارد پهپادهایی را از لتونی و دیگر کشورهای بالتیک به پرواز درآورد. در صورت پرتاب پهپادها از قلمرو بالتیک، پاسخ روسیه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در ماه آوریل در نتیجه حملات نیروهای مسلح اوکراین بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته و ۶۶۷ نفر دیگر زخمی شدند. شکی نیست که بسته کمکی ۹۰ میلیارد یورویی که توسط اتحادیه اروپا (برای کمک به جنگ افروزی اوکراین) برای 2 سال تصویب شده است نیز (به دلیل فساد در دولت کی یف) به سرقت خواهد رفت.

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص اضافه کرد: ترامپ به حل و فصل بحران اوکراین متعهد است و روسیه نیز به خاطر حمایت وی از آتش‌ بس پیشنهادی مسکو با اوکراین از وی تشکر می کند.

وی پیشتر نیز در سخنانی اعلام کرده بود: اروپا آماده ارائه تضمین‌های امنیتی به کی‌یف است اما فقط تا زمانی که رژیم کی‌یف دشمن روسیه باقی بماند و به جنگ ادامه دهد. سال‌هاست که اروپا برخلاف واقعیت‌ها و عقل سلیم، از ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهوری اوکراین) قهرمان می‌سازد و تمایلات صلح‌آمیزی را برجسته می‌کند که او هرگز نداشته است.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.