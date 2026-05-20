خسارت به ۲۶ واحد صنعتی لرستان در جنگ رمضان؛ آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با ضرورت تقویت تولید داخلی، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش تاب‌آوری واحدهای صنعتی و صنفی روبه‌رو بوده است.

در این میان، استان لرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های معدنی و تولیدی غرب کشور، نقش قابل‌توجهی در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا می‌کند.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ و اهمیت حمایت از تولیدکنندگان

ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع تولیدی، معادن، صنایع تبدیلی، واحدهای صنفی و همچنین نیروی انسانی متخصص، باعث شده که برنامه‌ریزی برای حفظ و توسعه چرخه تولید در لرستان، اهمیتی دوچندان پیدا کند.

از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات تأمین نقدینگی، ناترازی انرژی و همچنین خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، ضرورت حمایت عملی و مستمر از بخش تولید را بیش از گذشته آشکار کرده است.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» نیز بار دیگر اهمیت توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان را در مرکز توجه قرار داد.

خسارت‌های جنگ رمضان به بخش صنعت و اصناف لرستان

از سوی دیگر، رخدادهای اخیر و شرایط ناشی از جنگ رمضان نیز خسارت‌هایی را به بخش صنعت و اصناف لرستان وارد کرده است؛ موضوعی که ضرورت بازسازی و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده را به یکی از اولویت‌های جدی مسئولان تبدیل کرده است.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تعدادی از واحدهای صنعتی و صدها واحد صنفی و تجاری استان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند و اکنون فرآیند شناسایی، ارزیابی خسارت و پرداخت تسهیلات حمایتی برای بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت در حال انجام است.

در چنین شرایطی، بررسی برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی دولت و مجموعه صنعت، معدن و تجارت لرستان برای حمایت از تولید، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تقویت اقتصاد استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گفت‌وگوی پیش‌رو با بهمن جعفری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، فرصتی است برای تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از واحدهای صنعتی و صنفی، روند پرداخت تسهیلات، نحوه جبران خسارت‌های ناشی از جنگ رمضان و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حفظ رونق تولید و پایداری کسب‌وکارها در استان لرستان.

بهمن جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باتوجه‌به اینکه سال ۱۴۰۵، توسط مقام معظم رهبری، تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» نام‌گذاری شد، تأکیدات مدیریت ارشد استان مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی و استمرار تولید در دستور کار قرار گرفت.

حمایت از واحدهای تولیدی لرستان

وی با اشاره به پیگیری برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان، عنوان کرد: به‌صورت ویژه مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی را پیگیری می‌کنیم، به‌طوری‌که ما در ابتدای سال مصوبات جلسات ستاد تسهیل ملی را در استان پیاده‌سازی کردیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، بیان داشت: تعویق بدهی‌ها و تسهیل بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دادیم.

جعفری با تأکید بر اینکه همچنین ممنوعیت قطع برق، گاز و آب، تمدید گسترده مهلت‌های مالیاتی و همچنین بیمه‌ای، تعلیق اقدامات حقوقی، قضایی و ثبتی، تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی از دیگر اقدامات صورت‌گرفته دراین‌رابطه بوده است، افزود: در سفر رئیس‌جمهور به لرستان مصوبات خوبی در راستای حمایت از تولیدکنندگان اخذ شد.

پرداخت ۴ همت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به بخش صنعت

وی بیان داشت: از ۱۵ همتی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد، تا کنون چهار همت پرداخت شده است، مابقی هم در دستور کار بانک‌ها برای پرداخت است و ما هم به‌عنوان دستگاه تخصصی پیگیری لازم را انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: تعویق بدهی به صندوق توسعه ملی و تقویت نقدینگی واحدهای صنعتی نیز از دیگر حمایت‌های صورت‌گرفته بوده است.

خسارت به ۲۶ واحد صنعتی لرستان در جنگ رمضان

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، یک واحد صنعتی در استان داشتیم که مستقیم مورد هدف موشک‌های دشمن قرار گرفت، این واحد نیز شرکت خودروسازی بروجرد بود، تصریح کرد: در جنگ رمضان هم ۲۶ واحد صنعتی در استان آسیب دیدند.

وی تصریح کرد: دو مورد از این واحدهای صنعتی به‌صورت مستقیم و مابقی به‌صورت غیرمستقیم متأثر از شرایط جنگی قرار گرفتند، ما این واحدها را توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی کردیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: این واحدها برای دریافت خسارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند.

آسیب به ۸۶۰ واحد صنفی و تجاری لرستان در جنگ رمضان

جعفری، گفت: در ستاد بازسازی جنگ این واحدها مطرح و نسبت به پرداخت خسارت‌ها اقدام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش واحدهای صنفی و تجاری هم ۸۶۰ مورد خسارت در استان داشتیم، افزود: برخی از این واحدهای صنفی و تجاری به‌صورت تخریب کامل و برخی هم نیاز به بازسازی دارند، گفت: برخی از این واحدها نیز خسارت‌های جزئی دیده‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، بیان داشت: همه این واحدهای صنفی و تجاری نیز شناسایی و ارزیابی شده‌اند، به بنیاد برکت و بنیاد علوی بر اساس هماهنگی‌هایی که معاون اقتصادی استاندار لرستان و معاون عمرانی استانداری لرستان معرفی شده‌اند و در حال دریافت تسهیلات هستند.

جعفری، گفت: امیدواریم با این اقدامات کسب‌وکارها توقفی نداشته باشند و رونق قبلی را به دست آورند.