صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت) در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، ابرناکی، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، یکم خرداد) نیز در شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، شرایط برای وقوع رگبار و رعدوبرق مهیاست. روز شنبه (۲ خرداد) بارش پراکنده در مناطق شمالی و ارتفاعات شمال غرب، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی تداوم خواهد داشت.

ضیائیان بیان کرد: روز یکشنبه (۳ خرداد) نیز در مناطق شمالی و ارتفاعات شمال غرب، ابرناکی و بارش پراکنده ادامه دارد و در سایر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در برخی مناطق کشور گفت: امروز در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و مناطق مرکزی، روز جمعه در غالب مناطق کشور و روز یکشنبه در شمال غرب، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز کمی ابری تا قسمتی ابری، از بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و حداکثر و حداقل دمای تهران به ۲۸ و ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی ادامه داد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان یادآور شد: تا پایان امروز با گذر متناوب امواج بارشی، در برخی ساعات افزایش ابرناکی، وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد و در نیمه جنوبی و غربی استان نیز وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: طی روزهای جمعه و شنبه در سطح استان تهران، افزایش سرعت باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و روز یکشنبه (۲ خرداد) از میزان ناپایداری‌های جوی در سطح استان کاسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز کاهش نسبی دما و فردا افزایش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور افزود: امروز در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، غرب و شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های البرز، مازندران، تهران و گیلان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک، کاهش نسبی دما و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز جمعه (یکم خرداد) نیز استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، غرب و شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات و دامنه‌های زنجان، گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران و سمنان، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.