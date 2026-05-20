کنگره تلفات سنگین نیروی هوایی آمریکا در تجاوز به ایران را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه کنگره آمریکا، طبق گزارش‌های خبری و بیانیه‌های وزارت دفاع و نیز مطابق با اعلام مرکز فرماندهی تروریست‌های آمریکایی در غرب آسیا (سنتکام)، ۴۲ هواپیمای بال ثابت یا بال چرخان، از جمله هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها)، که طبق گزارش‌ ها در تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران مشارکت داشتند، یا از دست رفته و یا آسیب دیده‌ اند.

بر اساس اعلام این گزارش، تعداد هواپیماهای آسیب دیده یا منهدم شده ممکن است به دلیل عوامل متعدد، از جمله طبقه‌ بندی اطلاعاتی، فعالیت رزمی مداوم و سایر عوامل، همچنان قابل تجدیدنظر باشد.

گزارش مذکور اضافه می کند:

- ۲۴ فروند هواپیمای بدون سرنشین MQ-۹ Reaper با قابلیت پرواز در ارتفاع متوسط و مداومت پروازی بالا. ارتش آمریکا از زمان آغاز عملیات نظامی علیه ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران)، ۲۴ فروند MQ-۹ Reaper را از دست داده است.

- ۴ فروند جنگنده F-۱۵E Strike Eagle؛ سنتکام در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که ۳ فروند F-۱۵E بر اثر آتش خودی بر فراز کویت سرنگون و منهدم شدند؛ هر ۶ خدمه پروازی با موفقیت از هواپیما خارج شده و نجات یافتند. در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۶ و بر اساس اعلام سنتکام، یک فروند F-۱۵E هم در جریان عملیات جنگی (تجاوز غیرقانونی) بر فراز ایران سرنگون و منهدم شد.

- یک فروند جنگنده F-۳۵A Lightning II در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۶با آتش پدافندی ایران و بر فراز ایران آسیب جدی دید.

- یک فروند هواپیمای تهاجمی A-۱۰ Thunderbolt II با آتش ایران سقوط کرده و منهدم شد.

- سنتکام گزارش داد که ۷ هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ Stratotanker دچار سانحه شدند؛ در ۱۲ مارس ۲۰۲۶، سنتکام گزارش داد که 2 فروند KC-135 در یک حادثه بر فراز حریم هوایی خودی با مشکل مواجه شدند، یکی از هواپیماها در عراق سقوط کرد و منجر به مرگ هر 6 خدمه هواپیما شد و دومین KC-135 در مکانی نامعلوم در منطقه‌ای که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند، فرود اضطراری داشت. همچنین، ۵ فروند KC-۱۳۵ حین فرود در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی، در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران آسیب دید.

- یک فروند هواپیمای هشدار و کنترل زودهنگام هوابرد E-۳ Sentry (AWACS)؛ در ۲۸ مارس ۲۰۲۶ اعلام شد که یک فروند E-۳ حین فرود در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، عربستان سعودی، در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است.

- ۲ هواپیمای عملیات ویژه MC-۱۳۰J Commando II؛ در ۵ آوریل ۲۰۲۶ گزارش شد که ۲ فروند MC-۱۳۰J که از عملیات جستجو و نجات یک F-۱۵E سرنگون شده پشتیبانی می‌کردند، پس از عدم توانایی در پرواز، در ایران منهدم شدند.

- یک بالگرد جستجو و نجات رزمی HH-۶۰W Jolly Green II؛ ژنرال کین در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۶ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در ۵ آوریل، یک فروند از این بالگرد بر اثر آتش سلاح‌ های سبک که از عملیات جستجو و نجات یک F-۱۵E سرنگون شده در ایران پشتیبانی می‌کرد، آسیب دید.

- یک هواپیمای بدون سرنشین MQ-۴C Triton با قابلیت پرواز در ارتفاع بالا و مداومت پروازی بالا؛ در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ با استناد به یک سند نیروی دریایی ایالات متحده گزارش شد که یک فروند MQ-۴C در یک حادثه سقوط کرده است.