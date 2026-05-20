اهانت بن گویر به فعالان «ناوگان الصمود» +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان الصمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیر انسانی ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان اسرائیلی با فعالان بازداشت شده ناوگان الصمود منتشر شده است.

بن‌گویر خواستار بازداشت این فعالان در زندان‌های رژیم صهیونیستی شد.

حماس: این رفتارهای اهانت آمیز بیانگر روحیه سادیستی حاکم بر ذهنیت سران رژیم اشغالگر است



جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که صحنه‌های توهین، تحقیر و بدرفتاری نظامیان اشغالگر با فعالان «ناوگان جهانی صمود» هنگام بازداشت آنها تحت نظارت و اشراف «ایتمار بن‌گویر» وزیر تندرو صهیونیستی، بیانگر سقوط اخلاقی و روحیه سادیستی حاکم بر ذهنیت سران رژیم اشغالگر است.

حماس بیان کرد: این اقدامات، تلاشی شکست‌ خورده برای شکستن اراده فعالان و جلوگیری از نقش انسانی آنان در تلاش برای شکستن محاصره نوار غزه است.

این جنبش همچنین مسئولیت کامل سلامت و امنیت تمامی فعالان بازداشت‌ شده را متوجه رژیم صهیونیستی و رهبران آن دانست و خواستار آزادی فوری آنان شد.

حماس از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان خواست این جنایات و نقض‌ها را مستندسازی کرده و شکایات فوری را به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه دهند تا عاملان آن به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرند.

در پایان این بیانیه، حماس ضمن قدردانی از شجاعت و فداکاری فعالان بین‌المللی در حمایت از ملت فلسطین، بر اهمیت ادامه نقش‌آفرینی آزادگان جهان در تلاش برای شکستن محاصره غزه و افشای جنایات رژیم اشغالگر تاکید کرد و خواستار شکل‌گیری یک جبهه جهانی برای پایان دادن به محاصره و اشغالگری شد.