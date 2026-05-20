به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا با محکوم کردن اقدام «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم در قبال سرنشینان بازداشت شده ناوگان جهانی صمود اعلام کرد: تصاویر منتشرشده از بن‌گویر که در حال اهانت و بی‌احترامی به اعضای ناوگان امدادرسانی غزه است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

دولت اسپانیا نیز پیش از سخنان سانچز در اعتراض به رفتار عناصر صهیونیستی با فعالان ناوگان جهانی صمود تصمیم به احضار سفیر رژیم صهیونیستی در مادرید گرفت.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی بن گویر و نظامیان رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را به دنبال داشته است.