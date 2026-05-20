۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۷

انتقاد صریح نخست وزیر اسپانیا از توهین بن‌گویر به ناوگان جهانی صمود

نخست‌وزیر اسپانیا به شدت از رفتار توهین‌آمیز وزیر امنیت داخلی تندرو رژیم صهیونیستی با فعالان صلح بازداشت‌شده در «ناوگان جهانی صمود» غزه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا با محکوم کردن اقدام «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم در قبال سرنشینان بازداشت شده ناوگان جهانی صمود اعلام کرد: تصاویر منتشرشده از بن‌گویر که در حال اهانت و بی‌احترامی به اعضای ناوگان امدادرسانی غزه است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

دولت اسپانیا نیز پیش از سخنان سانچز در اعتراض به رفتار عناصر صهیونیستی با فعالان ناوگان جهانی صمود تصمیم به احضار سفیر رژیم صهیونیستی در مادرید گرفت.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی بن گویر و نظامیان رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را به دنبال داشته است.

    • IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      براي جلوگيري وتضعيف اسراييل چه كردند؟ فكر كنيد اين كار را ايران لنجام ميداد آيا جواي يك انتقاد صريح بود؟
    • یه ایرانی IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      دولت اسراییل تروریست است .وزرای کابینه نتانیاهو همگی نژادپرست وجنایتکارهستند.فرقی هم نمیکنه همشون شهرک نشینان بی وطن که مردم غزه رو اینجوری به خاک وخون کشیدندومحاصره کردندهمسون قاتل واشغالگرهستند.جامعه جهانی بایدجلوی این رژیم اپارتایدبایسته.ونسل کشی یهودیان اشغالگراسراییل قابل قبول نیست
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      ناوگان صمود ،ناوگان انسانهای مهربان هست که به قصد کمک های بشر دوستانه راهی غزه شدنند

