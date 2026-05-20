قتل پیرمرد ۷۰ ساله در میامی؛ دو متهم دستگیر شدند

سرهنگ سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید وقوع این حادثه، اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام خبر، تحقیقات تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آغاز شد.

وی از به کار گیری اقدامات فنی اطلاعاتی و سایبری پیچیده برای یافتن پیرمرد ۷۰ ساله مفقودی اهل میامی خبر داد و افزود: در نهایت پلیس توانست رد پای این ماجرا را پیدا کند.

فرمانده انتظامی میامی با اشارت به اینکه بررسی‌ها حاکی از وقوع قتل در این پرونده بود، ادامه داد: سرنخ‌های پلیسی به مغازه صافکاری واقع در یکی از استان‌های شمالی کشور رسید.

موسوی توضیح داد: با همکاری پلیس استان همجوار تیمی از کارآگاهان عازم محل صافکاری شده و متوجه شدند متهم در حال اوراق خودرو پیرمرد مفقودی و فروش آن است.

وی از دستگیری متهم و انتقال آن به پلیس آگاهی میامی خبر داد و اضافه کرد: در بازجویی رد پای مظنون دیگر شناسایی و این فرد نیز در منزل شخصی حوزه میامی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی میامی اظهار داشت: متهمان زمانی که با مستندات و مدارک لازم برای وقوع قتل مواجه شدند، لب به اقرار قتل پیرمرد ۷۰ ساله گشودند.

موسوی ادامه داد: با ارائه مشخصات محل اختفای جسد پیرمرد تیمی از پلیس و هلال احمر به مکان مذکور مراجعه و پیکر او را در یک رشته قنات بیرون کشیده و به پزشک قانونی تحویل دادند.

وی انگیزه متهمان را اختلاف شخصی و مسائل مربوط به گذشته با مقتول اعلام کرد و افزود: متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.