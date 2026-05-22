به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود وحیدی‌راد، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، با اشاره به شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال‌های گذشته و شهادت امام محمد باقر(ع) به دست حکام اموی، گفت: ترس از بصیرت و عدالت‌خواهی ائمه اطهار(ع)، عامل اصلی دشمنی مستکبران با اهل‌بیت بود.

امام جمعه موقت زابل با نقل روایتی از امام باقر(ع) افزود: خودبینی در عمل و فراموش کردن گناهان، آفت بزرگی است که پشت انسان را می‌شکند. باید کار خیر را برای خدا انجام داد و فراموش کرد، اما گناهان را به یاد داشت تا دوباره مرتکب نشویم.

حجت‌الاسلام وحیدی‌راد با یادآوری حرکت امام حسین(ع) از مکه به سوی کربلا و فرا رسیدن روز عرفه، بر لزوم بهره‌گیری از فضای معنوی دعا و استغفار تأکید کرد و شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) را به پیشگاه امام زمان(عج) و مردم ولایت‌مدار زابل تسلیت گفت.

وی در بخش مهمی از سخنان خود با انتقاد از وضعیت پوشش در جامعه اظهار داشت: برخی مسائل، همچون حجاب و عفاف، در قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) تبیین شده است و غیرت مردان و حیای زنان، لازمه جامعه دینی می‌باشد.

امام جمعه موقت زابل با ابراز گلایه از ترویج بدپوششی به بهانه مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی بهانه مناسبی برای شکستن حریم‌های الهی نیست و همگان باید در حفظ هویت دینی و انقلابی خود کوشا باشند.

وی عید قربان را فرصتی برای سیر کردن نیازمندان و قربانی کردن «هواهای نفسانی» دانست و آغاز دهه امامت و ولایت را گرامی داشت.

دشمنی با استکبار تمام شدنی نیست

حجت الاسلام وحیدی راد در بخش تحلیل تحولات جاری کشور با تأکید بر عدم اعتماد به دشمن، خاطرنشان کرد: اگرچه در ظاهر آتش‌بس یا شرایطی برقرار است، اما دشمنی استکبار تمام‌شدنی نیست.

وی با تبیین راهبرد دشمن برای فعال‌سازی «نیروی پیاده» در داخل کشور، گفت: حضور شما مردم در میادین و خیابان‌ها، دشمن را به عقب رانده و اجازه نداده است توطئه‌های آنان به ثمر بنشیند.

امام جمعه موقت زابل تأکید کرد: حضور مردم در صحنه چهار پیامد مهم دارد؛ جلوگیری از نفوذ نیروهای پیاده دشمن، پشتیبانی روحی و عملی از نیروهای مسلح، نشان‌دهنده عشق به وطن، و بیعت مجدد با فرماندهی کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای.