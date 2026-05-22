۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

حضور مردم در میدان‌ها، ضامن عقب‌نشینی دشمن و پشتیبان نیروهای مسلح است

زابل- امام جمعه موقت زابل گفت: حضور مردم در میدان‌ها، دشمن را عقب می‌راند، پشتیبان نیروهای مسلح است و بیعتی دوباره با فرماندهی کل قوا محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود وحیدی‌راد، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، با اشاره به شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال‌های گذشته و شهادت امام محمد باقر(ع) به دست حکام اموی، گفت: ترس از بصیرت و عدالت‌خواهی ائمه اطهار(ع)، عامل اصلی دشمنی مستکبران با اهل‌بیت بود.

امام جمعه موقت زابل با نقل روایتی از امام باقر(ع) افزود: خودبینی در عمل و فراموش کردن گناهان، آفت بزرگی است که پشت انسان را می‌شکند. باید کار خیر را برای خدا انجام داد و فراموش کرد، اما گناهان را به یاد داشت تا دوباره مرتکب نشویم.

حجت‌الاسلام وحیدی‌راد با یادآوری حرکت امام حسین(ع) از مکه به سوی کربلا و فرا رسیدن روز عرفه، بر لزوم بهره‌گیری از فضای معنوی دعا و استغفار تأکید کرد و شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) را به پیشگاه امام زمان(عج) و مردم ولایت‌مدار زابل تسلیت گفت.

وی در بخش مهمی از سخنان خود با انتقاد از وضعیت پوشش در جامعه اظهار داشت: برخی مسائل، همچون حجاب و عفاف، در قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) تبیین شده است و غیرت مردان و حیای زنان، لازمه جامعه دینی می‌باشد.

امام جمعه موقت زابل با ابراز گلایه از ترویج بدپوششی به بهانه مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی بهانه مناسبی برای شکستن حریم‌های الهی نیست و همگان باید در حفظ هویت دینی و انقلابی خود کوشا باشند.

وی عید قربان را فرصتی برای سیر کردن نیازمندان و قربانی کردن «هواهای نفسانی» دانست و آغاز دهه امامت و ولایت را گرامی داشت.

دشمنی با استکبار تمام شدنی نیست

حجت الاسلام وحیدی راد در بخش تحلیل تحولات جاری کشور با تأکید بر عدم اعتماد به دشمن، خاطرنشان کرد: اگرچه در ظاهر آتش‌بس یا شرایطی برقرار است، اما دشمنی استکبار تمام‌شدنی نیست.

وی با تبیین راهبرد دشمن برای فعال‌سازی «نیروی پیاده» در داخل کشور، گفت: حضور شما مردم در میادین و خیابان‌ها، دشمن را به عقب رانده و اجازه نداده است توطئه‌های آنان به ثمر بنشیند.

امام جمعه موقت زابل تأکید کرد: حضور مردم در صحنه چهار پیامد مهم دارد؛ جلوگیری از نفوذ نیروهای پیاده دشمن، پشتیبانی روحی و عملی از نیروهای مسلح، نشان‌دهنده عشق به وطن، و بیعت مجدد با فرماندهی کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای.

کد مطلب 6837663

