منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تداوم وزش باد شدید و نفوذ ریزگردها با شاخص ناسالم برای عموم از مناطق بیابانی کشور عراق و غرب کشور، و همچنین مناطق کویری استان، موجب کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا از عصر امروز تا روز جمعه خواهد شد.

وی ادامه داد: این وضعیت به دلیل عدم جریان آب در مسیر رودخانه، خشکی تالاب گاوخونی و اراضی رها شده و کشت‌نشده به‌واسطه کمبود آب، شدت گرد و غبار را افزایش داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تاکید بر همکاری و اجرای دقیق وظایف دستگاه‌های متولی، از جمله اداره محیط زیست، منابع طبیعی، صمت، مرکز بهداشت، شرکت آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها و اداره راهداری در مرکز استان و شهرستان‌ها، گفت: این اقدامات باید مطابق آئین‌نامه پیشگیری و مقابله با آثار گرد و غبار و تندبادهای بهاری انجام شود.

شیشه‌فروش همچنین با اشاره به ضرورت انجام اقدامات ملی در کاهش اثرات گرد و خاک و فرونشست زمین، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران باید در جهت احیای رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و تأمین حقابه‌های قانونی کشاورزی، محیط زیست و فضای سبز زاینده‌رود اقدام کرده و از برداشت‌های غیرمجاز آب و بارگزاری‌های غیرقانونی در تمامی حوضه آبریز جلوگیری کنند.

وی افزود: به منظور کنترل و تثبیت کانون‌های گرد و خاک نیز لازم است سازمان منابع طبیعی کشور با تخصیص اعتبار مورد نیاز، طرح‌های بیابان‌زدایی و نهال‌کاری را در عرصه‌های بیابانی و کانون‌های بحران فرسایش بادی در ۱۴ شهرستان استان اجرا کند؛ از جمله کاشان و آران و بیدگل، شرق اصفهان، ورزنه، هرند، نایین و اردستان، برخوار، بادرود و کوهپایه و نیز کویرهای هم‌مرز با استان اصفهان در استان‌های یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی.

مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان بر رعایت الزامات بهداشتی و خودحفاظتی توسط عموم تاکید کرد و گفت: در شرایط گرد و غبار از ورزش و فعالیت بدنی در محیط‌های باز خودداری شود، افراد از ماسک استاندارد استفاده کنند و بیماران قلبی، ریوی و افراد دارای بیماری‌های خاص در فضای باز و مناطق ترافیکی حاضر نشوند. وی همچنین از انجام هر اقدامی که موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود، از جمله فعالیت‌های معدنی، خاکورزی، آتش‌زدن بقایای گیاهی و عملیات ساختمانی، در این شرایط بر حذر داشت.