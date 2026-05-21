صید ماهی ساردین و ماهی مرکب در استان بوشهر ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام ممنوعیت صید دو گونه مهم آبزیان، اظهار کرد: با توجه به بررسیهای انجامشده درباره وضعیت ذخایر ساردینماهیان و با عنایت به اینکه زمان پیک تخمریزی این گونه و نیز به منظور بهرهبرداری پایدار و مسئولانه از ذخایر که ضامن معیشت پایدار و حفظ اکوسیستم دریایی خواهد بود، زمان اتمام فصل صید گونه مورد نظر در فصل صید ۱۴۰۵–۱۴۰۴ مطابق اعلام پژوهشکده میگوی کشور–بوشهر، تاریخ یکم خرداد تعیین شده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، صید ماهی مرکب از تاریخ یکم خرداد سال جاری در آبها و صیدگاههای استان بوشهر ممنوع اعلام میشود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر تأکید کرد: این اقدام با هدف حفظ ذخایر مولدین و نیز بازسازی ذخایر برای سالهای آینده اتخاذ شده است و اداره کل شیلات استان، همزمان با جمعبندی آمار مربوط، اقدامات لازم را برای اجرای تدابیر مدیریتی معمول خواهد داشت.
امینی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است مالکین شناورهای دارای مجوز ساردین، و همچنین صیادان گرگورگذار فعال در صید ماهی مرکب، در چارچوب مقررات و بهموقع نسبت به انجام اقدامات لازم از جمله جمعآوری ادوات صید و انتقال گرگورها به ساحل اقدام کنند.
