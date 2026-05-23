خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همزمان با ادامه روند بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ رمضان در کردستان، ستادهای بازسازی بنیاد مسکن در شهرها و روستاهای استان، اقدامات گستردهای را برای ارزیابی خسارتها، پرداخت کمکهزینهها و تأمین شرایط اسکان موقت خانوادههای آسیبدیده دنبال میکنند.
اگرچه روزهای جنگ، خساراتی را به برخی واحدهای مسکونی و تجاری استان کردستان وارد کرد، اما اکنون بخش مهمی از فعالیت دستگاههای اجرایی معطوف به بازگرداندن آرامش و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازسازی و اسکان دوباره مردم شده است.
در این میان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تشکیل ستادهای بازسازی در تمامی شهرستانهای کردستان، از نخستین روزهای وقوع حوادث وارد میدان شد تا روند رسیدگی به وضعیت ساختمانهای خسارتدیده بدون وقفه آغاز شود.
تخصیص اعتبار برای بازسازی منازل مسکونی
استاندار کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، اظهار کرد: اعتبار مناسبی برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای تجاری استان تخصیص یافت.
آرش زره تن لهونی بیان کرد: پیگیر جذب اعتبار بیشتری از سطح ملی هستیم بنابراین مردم نباید در این زمینه نگرانی نداشته نباشند.
وی با تأکید بر اینکه روند بازسازی مناطق آسیبدیده نباید متوقف شود، افزود: دولت بهصورت جدی پیگیر حل مشکلات واحدهای خسارتدیده در سطح کشور است و اعتبارات لازم نیز تخصیص خواهد یافت.
تشکیل ستادهای بازسازی در سراسر کردستان از ابتدای جنگ
رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از همان لحظات ابتدایی وقوع حملات و خسارات ناشی از جنگ رمضان، بنیاد مسکن در کنار مردم حضور داشت و ستادهای بازسازی در سراسر استان تشکیل شد.
محمد شاهو گلشه افزود: تیمهای کارشناسی بنیاد مسکن با حضور میدانی در مناطق آسیبدیده، فرآیند ارزیابی ساختمانها را آغاز کردند تا وضعیت واحدهای خسارتدیده در کوتاهترین زمان ممکن مشخص شود.
ارزیابی بیش از ۱۲ هزار واحد در کردستان
به گفته وی، از آغاز جنگ رمضان تاکنون ۱۲ هزار و ۷۶۵ واحد در سطح استان توسط کارشناسان بنیاد مسکن مورد بازدید و ارزیابی اولیه قرار گرفته است.
این تعداد شامل ۹ هزار و ۶۵۱ واحد مسکونی و سه هزار و ۱۱۴ واحد تجاری است که در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شدهاند.
گلشه با اشاره به جزئیات ارزیابیها عنوان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، ۱۲ هزار و ۶۰۹ واحد در زمره واحدهای تعمیری قرار گرفتهاند که شامل ۹ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی و سه هزار و ۶۹ واحد تجاری است.
وی ادامه داد: همچنین ۱۴۳ واحد به دلیل شدت خسارت، احداثی تشخیص داده شدهاند که از این تعداد ۱۰۱ واحد مسکونی و ۴۲ واحد تجاری هستند.
به گفته این مسئول، ۱۳ واحد دیگر نیز نیازمند مقاومسازی هستند که شامل ۱۰ واحد مسکونی و سه واحد تجاری میشود.
آغاز پرداخت خسارتها به آسیبدیدگان
مسئول ستاد بازسازی بنیاد مسکن کردستان با اشاره به ورود روند بازسازی به مرحله پرداخت خسارتها گفت: همزمان با انجام ارزیابیها، تشکیل پرونده برای آسیبدیدگان نیز آغاز شد و اکنون روند پرداخت خسارتهای جزئی و کمکهزینهها در سطح شهرها و روستاهای استان ادامه دارد.
وی اظهار کرد: خسارتهای مربوط به شیشه، پنجره و آسیبهای جزئی بر اساس مصوبه هیئت دولت در حال پرداخت است و ستادهای بازسازی تلاش میکنند این روند با سرعت بیشتری انجام شود.
گلشه افزود: در کنار پرداخت خسارتهای جزئی، یکی از اولویتهای مهم بنیاد مسکن، کمک به اسکان موقت خانوارهایی بوده که واحدهای آنها غیرقابل سکونت شده است.
پرداخت وام ودیعه به خانوارهای آسیبدیده
وی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، ساکنان ساختمانهای تخریبی و غیرقابل سکونت از طریق ستادهای بازسازی و سامانه طرحهای حمایتی مسکن به بانک مسکن معرفی میشوند تا از تسهیلات ودیعه اسکان بهرهمند شوند.
به گفته وی، سقف این تسهیلات در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۶۰۰ میلیون تومان و برای مرکز استان ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
گلشه ادامه داد: تاکنون ۱۶۶ نفر از ساکنان واحدهای احداثی، مقاومسازی و تعمیری غیرقابل سکونت، پس از تعیین شعبه بانکی، به بانک عامل معرفی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات معرفیشده برای این افراد ۹۵۷ میلیارد ریال بوده و تاکنون ۱۳۵ خانوار موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدهاند.
کمکهزینه اجاره و تعمیرات ادامه دارد
مسئول ستاد بازسازی بنیاد مسکن کردستان با اشاره به سایر حمایتهای انجامشده اظهار کرد: بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت کمکهزینهها از محل اعتبارات استانی و تنخواه تأمینشده از سوی دفتر مرکزی بنیاد مسکن اختصاص یافته است.
وی افزود: تاکنون کمکهزینه اجارهبهای ششماهه به ۸۲ نفر از آسیبدیدگان پرداخت شده که مجموع آن به ۵۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال میرسد.
گلشه همچنین از پرداخت کمکهزینه تعمیرات جزئی و خسارتهای مربوط به شیشه و پنجره خبر داد و گفت: در این بخش ۳۹۸ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال به سه هزار و ۲۲۰ نفر در سطح استان پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: روند پرداخت این کمکها همچنان ادامه دارد و تلاش میشود تمامی خانوارهای مشمول در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
حمایتهای استانی و تسریع روند بازسازی
به گفته مسئولان بنیاد مسکن، حمایت و پیگیری مدیریت ارشد استان در تسریع روند بازسازی بسیار مؤثر بوده است.
گلشه در این خصوص گفت: پیگیریهای استاندار کردستان برای تخصیص اعتبارات و همچنین دستور ویژه ایشان در زمینه پرداخت کمکهزینه اجارهبهای ششماهه به ساکنان واحدهای تخریبی، نقش مهمی در کاهش مشکلات خانوارهای آسیبدیده داشته است.
وی افزود: مجموعه این اقدامات موجب شده روند بازسازی ساختمانهای خسارتدیده سرعت بیشتری بگیرد و بخشی از دغدغههای مردم کاهش یابد.
به گفته وی، آرامش نسبی ایجادشده در فضای پساجنگ استان و رضایت مردم از روند خدماترسانی، نشاندهنده اثرگذاری فعالیت ستادهای بازسازی و تلاش شبانهروزی نیروهای بنیاد مسکن است.
چالشهای پیشروی بازسازی
با وجود روند رو به جلو در پرداخت خسارتها و بازسازی، مسئولان بنیاد مسکن معتقدند برخی موانع همچنان بر سر راه تسریع عملیات بازسازی وجود دارد.
گلشه مهمترین مشکل فعلی را عدم ابلاغ مصوبه هیئت دولت درباره نحوه جبران خسارت واحدهای تعمیری، احداثی و مقاومسازی عنوان کرد.
وی گفت: این موضوع باعث سردرگمی بخشی از مردم شده و در برخی موارد روند بازسازی را با وقفه مواجه کرده است.
به گفته وی، تا زمان تعیین تکلیف نهایی میزان حمایتها و تسهیلات مربوط به بازسازی، برخی مالکان امکان تصمیمگیری قطعی برای آغاز عملیات ساخت یا تعمیر را ندارند.
درخواست از مردم برای تکمیل پروندهها
مسئول ستاد بازسازی بنیاد مسکن کردستان در ادامه از برخی شهروندان خواست هرچه سریعتر برای تکمیل مدارک و تشکیل پرونده مراجعه کنند.
وی اظهار کرد: تعدادی از مالکان واحدهای خسارتدیده هنوز به ستادهای بازسازی مراجعه نکردهاند و این موضوع میتواند روند پرداخت خسارت و بازسازی را با تأخیر مواجه کند.
گلشه از تمامی مالکان واحدهای مسکونی و تجاری که ساختمان آنها در جریان جنگ رمضان دچار خسارت شده و توسط کارشناسان بنیاد مسکن ارزیابی شده است خواست با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی خود به ستادهای بازسازی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: تکمیل پروندهها شرط اصلی ادامه فرآیند بازسازی و پرداخت خسارتها است و همکاری مردم میتواند روند خدماترسانی را تسریع کند.
در جنگ تحمیلی رمضان ۳۳۰۵ واحد مسکونی و تجاری در سنندج آسیب دیده
فرماندار شهرستان سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر از بمباران ۲۲ نقطه از این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و گفت: در این حملات به بخشهای مسکونی، اداری و نظامی خسارات گستردهای وارد شده و تاکنون ۶۲ میلیارد تومان برای جبران بخشی از آسیبها پرداخت شده است، همچنین ۳۳۰۵ واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت شده که بازسازی آنها نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و مردم است.
غریب سجادی با اشاره به بمباران ۲۲ نقطه از این شهرستان اظهار داشت: در این حملات به بخشهای مسکونی، اداری و نظامی خسارت قابل توجهی وارد شده که نیازمند بازسازی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ادارات از جمله بنیاد مسکن استان و شهرستان، راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای خدماترسان درگیر بازسازی هستند، افزود: عملکرد این ادارات هم از نظر خدمت به مردم و هم از نظر اقدامات عملیاتی قابل ارزیابی است.
سجادی با اعلام پرداخت ۶۲ میلیارد تومان تاکنون برای خسارتهای وارده، تصریح کرد: برای بازسازی منازل مسکونی دستورالعمل صادر شده و شهرداری و نظام مهندسی آماده همکاری برای صدور پروانه ساخت هستند و از همه شهروندان آسیبدیده خواست برای تکمیل پرونده و استفاده از تسهیلات، به دستگاههای مربوطه مراجعه کنند.
فرماندار سنندج با اشاره به تقسیم وظایف در بخش بازسازی گفت: در بخش دولتی، بازسازی بر عهده دستگاه متولی و در بخش مسکونی مردم، ستاد بازسازی به عهده بنیاد مسکن است.
سجادی با ارائه آماری از خسارات وارد شده در شهرستان سنندج (عمدتاً در مناطق شهری) خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۳۰۵ واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت شده که از این تعداد ۲۷۰۳ واحد مسکونی و ۶۰۲ واحد تجاری میباشد. در این جنگ، ۴۱ واحد مسکونی و ۵ واحد تجاری نیز صد در صد تخریب شده است.
وی اضافه کرد: همچنین تعداد ۶۰۰ واحد مسکونی در این جنگ تحمیلی نیاز به پرداخت خسارت لوازم منزل و معیشتی دارند و تاکنون برای ۸۳ واحد مسکونی هزینههای اسکان موقت و برای ۳۴ واحد هزینه اجارهبها تا زمان بازسازی پرداخت شده است ضمن اینکه برای ۵۳۱ واحد مسکونی دارای خسارت جزئی، هزینه مربوطه پرداخت شده است.
بازسازی؛ تداوم خدمترسانی برای بازگشت آرامش
آنچه امروز در کردستان دنبال میشود، تنها جبران خسارتهای ساختمانی نیست بلکه تلاشی گسترده برای بازگرداندن آرامش و ثبات به زندگی خانوادههایی است که در جریان جنگ رمضان با مشکلاتی مواجه شدند.
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، کمکهزینه اجاره، جبران خسارتهای جزئی و آغاز فرآیند بازسازی واحدهای آسیبدیده، بخشی از اقداماتی است که این روزها در شهرها و روستاهای استان جریان دارد.
هرچند هنوز برخی چالشها از جمله تعیین تکلیف نهایی اعتبارات و تکمیل پروندهها باقی مانده، اما روند خدماترسانی و حمایت از آسیبدیدگان همچنان ادامه دارد؛ روندی که مسئولان امیدوارند با همکاری مردم و تأمین اعتبارات لازم، با سرعت بیشتری به نتیجه برسد و شرایط بازگشت کامل خانوارها به خانههای خود فراهم شود.
