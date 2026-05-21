۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

اولین برد خانگی کاراگستر در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

تبریز- تیم فوتبال کاراگستر در هفته بیست و پنجم لیگ آزادگان مهمان خود تیم پالایش نفت بندرعباس را ۲ بر یک مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های کاراگستر و پالایش نفت بندرعباس از هفته بیست و پنجم لیگ آزادگان عصر پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار و با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم میزبان خاتمه یافت.

ترکیب تیم کاراگستر شبستر:

مهدی حقیقت، محمد قنبری، ماهان احمدزاده، محمد مسلمی‌پور، آزاد جعفرزاده، حسین فلاحیان، رضا خورشیدی، شاهین ثاقبی، مهدی فرج‌پور، اکبر خداداده، مهدی دلاورزاده

در طول بازی دقیقه ۶۰ مهدی دلاورزاده و دقیقه ۸۶ مهدی فرج‌پور برای تیم کاراگستر گلزنی کردند.

همچنین اسماعیل پوردرویش تک گل پالایشگاه نفت بندر عباس را به ثمر رساند.

گفتنی است، تیم فوتبال کاراگستر شبستر با کسب ۲۱ امتیاز در رده هفدهم جدول لیگ ازادگان جای دارد.

