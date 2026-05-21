نهمین شکست بعثت کرمانشاه مقابل داماش گیلان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه تیم‌های داماش گیلان و بعثت کرمانشاه در حالی مقابل هم به میدان رفتند که با توجه به شرایط نامساعد داماش، گفته می‌شد شاید این تیم در زمین مسابقه حاضر نشود؛ اما تغییر مالکیت باشگاه درست قبل از این مسابقه، تمامی معادلات را تغییر داد. داماشی‌ها نه‌تنها به زمین آمدند، بلکه با توجه به وعده‌هایی که داده شده بود، با انگیزه بسیار بالا در برابر نماینده کرمانشاه ظاهر شدند.

بازی از همان ابتدا روند خوبی داشت و هر دو تیم صاحب موقعیت‌های گلزنی خوبی شدند، اما تا رسیدن به گل سه امتیازی این دیدار ۵۴ دقیقه طول کشید. در شروع نیمه دوم که حملات تیم میزبان جدی‌تر شده بود، روی غفلت مدافعان بعثت و فرار مهاجم داماش موقعیت گل ساخته شد. در این صحنه، میعاد یزدانی از راه رسید و کار را تمام کرد تا سیزدهمین گل داماش در این فصل به سیزدهمین امتیاز این تیم منجر شود.

با این برد، شاگردان داوود مهابادی از قعر جدول تکان نخوردند، اما نتیجه‌ای گرفتند که کمتر کسی انتظارش را داشت. تیم بعثت کرمانشاه نیز که نهمین باختش در فصل جاری را متحمل شده است، با ۲۷ امتیاز به حضورش در رده دوازدهم جدول ادامه داد.

در این دیدار تیم داماش گیلان با هدایت داوود مهابادی و ترکیب سعید ابراهیم‌پور، میعاد یزدانی، دانیال کردستانی، علی خدائی، پدرام نوری، آرمان لطف‌خدا، سعید دلاور، مهدی داغر، علی رمضانی، امیرحسین یوسفی و محسن انبساطی پا به میدان مسابقه گذاشت.

همچنین در سمت مقابل، تیم بعثت کرمانشاه با سرمربیگری مهدی کیانی و با حضور محمد دریس، محمدمهدی مهدی‌خانی، محمدرضا حیدری، محمد زارعی، حامد عسگری، محمد احمدی، سعید حسین‌پور، امید نافذ، مجتبی ممشلی، علی دلیر و محمدجواد جلالی در برابر میزبان صف‌آرایی کرد.