شرایط اسکان‌ دانشجویان دانشگاه تهران‌ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به دریافت مجوز برگزاری کلاسهای دورههای تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری، کلیه دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) که بهمن ماه ۱۴۰۴ ساکن خوابگاه بودهاند، در هر مرحله آموزشی یا پژوهشی هستند، از روز شنبه دوم خرداد ماه سال جاری میتوانند به تدریج در خوابگاهها اسکان یابند.
ایناطلاعیه یادآورشده است: دانشجویانی که نیمسال جاری را حذف کردهاند، در صورت تمایل به سکونت در خوابگاه و ادامه نیمسال تحصیلی، میتوانند حذف نیمسال خود را لغو کنند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: کلیه اطلاعیههای قبل از این، در مورد شرایط سکونت در خوابگاه در ترم جاری، کان لم یکن و ملغی است.
