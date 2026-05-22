آغاز شمارش معکوس سازمان راهداری برای اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از نصب روزشمار الکترونیکی اربعین ۱۴۰۵ در سازمان راهداری و حملونقل جادهای در سازمان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام همزمان در ادارات کل راهداری وحملونقل جادهای ایلام، خوزستان و کرمانشاه نیز انجام شد تا روند آمادهسازیها با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: اطلاعرسانی روزشمار اربعین حسینی در جهت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی، ارتقای خدمات رفاهی و بهبود زیرساختهای محورهای مواصلاتی و پایانههای مرزی انجام شده است و نمادی از عزم جدی این سازمان برای خدمترسانی شایسته به زائران حسینی است که فرآیند هماهنگی و پایش اقدامات را در سطح ستاد و استانها تقویت خواهد کرد.
به گفته رئیس سازمان راهداری وحملونقل جادهای، عملیات جابهجایی زائران از طریق ناوگان حملونقل عمومی و همراهی اصناف و رانندگان، آمادهسازی راهها و ایجاد زیرساختها در پایانهها و مرزهای اربعینی، از جمله اقدامات این سازمان در جهت تسهیل سفرهای اربعین است، از اینرو تکمیل و آمادهسازی پروژههای عمرانی جادهای و پایانههای ششگانه مرزی، پیش از آغاز سفرهای هموطنان از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تاکید کرد: در این راستا و با توجه به اهمیت برنامهریزی دقیق و مدون برای استقبال از سفرهای اربعین حسینی سال جاری، در نخستین جلسه اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ و نصب روزشمار اربعین، فعالیتها به صورت نظاممند و مبتنی بر برنامه عملکردی تدوینشده در این راستا اجرایی میشود.
