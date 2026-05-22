به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد سالروز فتح حماسی خرمشهر را گرامی داشت و این رویداد مهم را از برگ‌های زرین و افتخارآمیز دفاع ایثارگران و رزمندگان دانست.

وی گفت: سرنوشت جنگ تحمیلی از روز فتح خرمشهر به نفع جمهوری اسلامی رقم خورد و فاتحان دیروز خرمشهر، امروز در مسیر فتح بزرگِ و شکست دادن کامل استکبار جهانی گام برمی‌دارند.

امام جمعه کرمان ضمن بزرگداشت عید سعید قربان، ابراز امیدواری کرد: خداوند متعال، پیروزی نهایی بر استکبار جهانی را برای ملت ایران رقم زند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به شرایط کنونی و «سکوت جبهه‌ها» یا آتش‌بس، وظایف و مأموریت‌های هر جبهه را مشخص دانست و به توصیه‌ها و پیام‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره کرد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، در همین راستا تأکید کرد: «جبهه خیابان» در اختیار مردم است که در ۸۰ روز گذشته با سلاح ایمان و پرچم خانواده، نام خود را در جهاد فی‌سبیل‌الله ثبت کرده‌اند و رهبری نیز مأموریت‌ها را به خوبی تبیین و دستورات لازم را صادر نموده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: این حضور با همین روحیه تا ایام محرم ادامه یابد و مردم با همین حال و هوا وارد روزهای سوگواری ماه محرم شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، یکی از مأموریت‌های مهم کنونی را افزایش معرفت و شناخت نسبت به «جبهه مهم» مقاومت دانست و نسبت به غفلت در این میدان که ممکن است محاسبات دشمن را تغییر دهد، هشدار داد.

وی یادآور شد: در ضلع مهم «مثلث تاب‌آوری» مردم که یکی از اضلاع آن «حضور فیزیکی» است، رزمندگان دوران دفاع مقدس و اقشار مختلف مردم باید با همبستگی و همدلی، مراقب اخبار جعلی دشمن باشند و کوچکترین غفلتی را به خود راه ندهند.

علیدادی سلیمانی، مأموریت دوم را توجه و رسیدگی به یکدیگر عنوان کرد و افزود: همه باید در همه صحنه‌ها به هم کمک کرده و همراهی عملی داشته باشند.

وی همچنین «مدیریت مصرف» را مأموریت سوم جهادی برشمرد و گفت: همه باید به اندازه نیاز خود مصرف کرده و در مدیریت مصرف انرژی، توان خود را به کار گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، وظیفه دولت و دولتمردان را تلاش جهادی و فراوان در تأمین مایحتاج ضروری مردم عنوان کرد و افزود: دسترسی مردم به نیازهای اساسی باید تسهیل شود.

علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از پیامدهای جنگ و برخی دیگر هیچ ارتباطی به آن ندارد، خواستار برخورد جدی و قاطع با عوامل گرانی‌های بی‌مورد شد و خاطرنشان کرد: وقتی دولت و مردم مأموریت خود را به درستی انجام دهند، موجب اطمینان خاطر در میدان عمل و عرصه دیپلماسی خواهد شد.