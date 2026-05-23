به گزارش خبرگزاری مهر، بهروزرسانی تاریخ قبض انبار مورد تایید برای واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید در سامانه تجارت اعمال شد.
بر این اساس، پیرو اطلاعیه قبلی سامانه جامع تجارت در خصوص اجرای بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، به اطلاع میرساند بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید از محل مذکور برای کالاهای دارای قبض انبار تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹ ، در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
مجوز «اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان» جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹ در فرآیند ثبتسفارش کارسازی شده است. ارجاع پرونده ثبت سفارش از محل این بند به ادارات کل استانی، برای پروندههای تولیدی بر اساس استان واحد تولیدی مربوطه و برای سایر پروندهها بر اساس استان کارت بازرگانی مالک پرونده تعیین خواهد شد.
