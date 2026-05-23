۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

به‌روزرسانی تاریخ قبض انبار مورد تایید برای واردات بدون انتقال ارز

تاریخ قبض انبار مورد تایید برای واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه بروز رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌روزرسانی تاریخ قبض انبار مورد تایید برای واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید در سامانه تجارت اعمال شد.

بر این اساس، پیرو اطلاعیه قبلی سامانه جامع تجارت در خصوص اجرای بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، به اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید از محل مذکور برای کالاهای دارای قبض انبار تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹ ، در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

مجوز «اداره کل‌ صنعت، معدن و تجارت استان» جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹ در فرآیند ثبت‌سفارش کارسازی شده است. ارجاع پرونده ثبت سفارش از محل این بند به ادارات کل استانی، برای پرونده‌های تولیدی بر اساس استان واحد تولیدی مربوطه و برای سایر پرونده‌ها بر اساس استان کارت بازرگانی مالک پرونده تعیین خواهد شد.

سمیه رسولی

