انتقاد از سرمربی تیم ملی بلژیک/ گارسیا درکی از فوتبال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به جام جهانی فوتبال در آمریکا، کانادا و مکزیک، فشارها روی «رودی گارسیا» سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک افزایش یافته است؛ مربی فرانسوی که وظیفه دارد «شیاطین سرخ» را دوباره در یک تورنمنت بزرگ به موفقیت برساند، اما از همین حالا با موجی از انتقادات جدی روبه‌رو شده است. در این میان، بیشترین بحث‌ها پیرامون فهرست بازیکنان منتخب او شکل گرفته است.

در حالی که در داخل بلژیک کمتر انتقادی نسبت به لیست نهایی تیم ملی مطرح شده، در هلند نگاه متفاوتی وجود دارد و برخی کارشناسان از تصمیم‌های گارسیا به شدت انتقاد کرده‌اند. به‌طور خاص، دعوت نشدن «میکا گودتس» ستاره جوان آژاکس به تیم ملی باعث واکنش‌های تند شده است.

«سلیمان اوزتورک» تحلیلگر نشریه فوتبال هلند، با لحنی تند از سرمربی بلژیک انتقاد کرده و گفته است: سرمربی بلژیک هیچ درکی از فوتبال ندارد. اگر گودتس را به تیم دعوت نکند، یعنی نمی‌فهمد فوتبال چگونه کار می‌کند.

او در ادامه تأکید کرده است که گارسیا فاقد دیدگاه درست فوتبالی است و این مسئله می‌تواند در جریان رقابت‌های جام جهانی برای بلژیک دردسرساز شود. به گفته این تحلیلگر، گاهی باید فراتر از ظاهر بازیکنان را دید و گودتس به اندازه‌ای ویژه هست که باید در لیست تیم ملی قرار بگیرد.

این کارشناس هلندی حتی پیش‌بینی کرده که ممکن است در اردوی تیم ملی بلژیک در جریان جام جهانی، حاشیه و تنش به وجود بیاید و مدعی شده است که احتمال بروز اختلافات داخلی در این تیم بسیار بالاست.

در ادامه این گزارش به فضای رسانه‌ای فوتبال بلژیک نیز اشاره شده و آمده است که عملکرد تیم‌هایی مانند کلوب بروژ، اندرلخت و خنک در لیگ داخلی و همچنین انتخاب‌های نهایی تیم ملی، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فوتبال این کشور تبدیل شده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل