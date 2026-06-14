«جنگ با گرما و جاسوسی»؛ نقشه عجیب حریف ایران برای عبور از مصر

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه عربی «البیان»، در حالی‌ که هیجان قاره آفریقا و اروپا برای رویارویی حساس تیم‌های ملی فوتبال مصر و بلژیک در هفته نخست مرحله گروهی گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش یافته، به نظر می‌رسد نبرد دو تیم تنها محدود به مسائل فنی درون زمین نیست و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

این دیدار قرار است روز دوشنبه در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود؛ جایی که دمای هوا در زمان مسابقه حدود ۱۲ ظهر به وقت محلی به نزدیک ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. شرایطی که به طور طبیعی به سود بازیکنان تیم ملی مصر خواهد بود؛ بازیکنانی که به آب‌وهوای گرم آفریقا عادت دارند، در حالی که این شرایط برای ستاره‌های بلژیک که عمدتاً در لیگ‌های سرد اروپا بازی می‌کنند، چالشی جدی محسوب می‌شود.

در همین راستا، رسانه‌ها از یک برنامه غیرمعمول در اردوی تیم ملی بلژیک خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، «رودی گارسیا» سرمربی فرانسوی تیم ملی بلژیک تصمیم گرفته به جای فرار از گرما، رویکردی کاملاً متفاوت و عجیب را در پیش بگیرد.

طبق این طرح، بازیکنان بلژیک پس از پایان تمرینات سنگین، باید با آب بسیار داغ دوش بگیرند و سپس وارد جلسات فشرده سونا با دمای بالا شوند. هدف از این اقدام، بالا بردن عمدی دمای بدن بازیکنان و ایجاد شوک کنترل‌شده فیزیولوژیک است تا بدن آن‌ها سریع‌تر با شرایط آب‌وهوایی گرم مسابقه سازگار شود و از افت بدنی یا خستگی ناگهانی جلوگیری شود.

در همین حال، «اکسل ویتسل» هافبک باتجربه تیم ملی بلژیک نیز با تأیید دشواری شرایط گفته است: گرما قطعاً تأثیر زیادی روی ما خواهد گذاشت، چون برخی از بازیکنان به این شرایط عادت ندارند. اما ما تمام تلاش خود را برای سازگاری انجام می‌دهیم؛ با استفاده از دوش آب گرم و سونا. می‌خواهیم برای هر شرایطی آماده باشیم.

اما برنامه‌های غیرمعمول بلژیکی‌ها به اینجا ختم نشده است. کادر فنی این تیم برای جلوگیری از هرگونه دسترسی احتمالی رقبا به تمرینات، تدابیر امنیتی ویژه‌ای اتخاذ کرده و اطراف زمین تمرین را با صفحات بزرگ پوشانده است تا دید کامل به داخل کمپ مسدود شود.

بر اساس گزارش‌ها، این اقدام با هدف جلوگیری از «جاسوسی رقبا» صورت گرفته و فضای تمرینات تیم ملی بلژیک را کاملاً محرمانه کرده است.

لازم به ذکر است که هر دو تیم بلژیک و مصر حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.