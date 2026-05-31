روحیه بالای بلژیکی ها در مسیر جام جهانی/ پیروزی در دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است خود را آماده حضور در این مسابقات می کند و اردوی شاگردان گارسیا از امروز یکشنبه ۱۰ خرداد آغاز شد.
رسانه «hln» بلژیک در این رابطه نوشت: در ادامه اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال بلژیک برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، چند بازیکن و اعضای کادر فنی این تیم در گفتگوهایی به بررسی شرایط اردو، برنامههای آمادهسازی و وضعیت برخی بازیکنان پرداختند.
ماتیاس فرناندس - پاردو مهاجم جوان این تیم، در گفتوگویی به تشریح بخشی از تجربههای خود در فوتبال باشگاهی و ملی پرداخت.
وی درباره دوران حضورش در فوتبال بلژیک و همکاری با هین ونهازنبروک در تیم خنت اظهار داشت: او یک مربی بسیار خوب است. فرناندس
پاردو با اشاره به دوران رشد خود در این باشگاه افزود که در زمان حضورش در خنت، تحت نظر این مربی، حتی تصاویری از وینیسیوس جونیور نیز برای تحلیل و ارتقای سطح فنی به او نشان داده شده است.
این بازیکن جوان همچنین درباره نقش توماس مونییه در مسیر حرفهای خود گفت: «توماس مونییه هرگز مرا مجبور نکرد. من میتوانستم در تمام مسائل از او سؤال بپرسم، اما در نهایت تصمیم نهایی با خودم بود.
فرناندس - پاردو که در ابتدای مسیر حرفهای خود قرار دارد، در ادامه درباره شرایطش در تیم ملی بلژیک اظهار کرد: این تنها دومین فصل حرفهای من است. من یک مهاجم سریع هستم، اعتماد به نفس بالایی دارم و میدانم مربی چه میخواهد.
وی همچنین درباره احتمال جانشینی روملو لوکاکو در آینده تأکید کرد که نگاهش معطوف به آینده بلندمدت در تیم ملی است و نه رقابت کوتاهمدت برای این جایگاه.
این بازیکن بلژیکی در ادامه در واکنش به مقایسه با ادن هازارد گفت: ما بازیکنان کاملاً متفاوتی هستیم. من بلژیکی هستم و در لیل هم بازی میکنم، اما سبک بازیمان هیچ شباهتی ندارد.
در بخش دیگری از اخبار اردوی تیم ملی بلژیک، پیشتر گزارشهایی از فضای مثبت تمرینات و برخی حواشی منتشر شده بود. از جمله دیدار صمیمی روملو لوکاکو و اکسل ویتسل که با بالا بردن چهار انگشت خود، به چهارمین حضورشان در جام جهانی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶) اشاره کردند؛ دستاوردی که تنها کوین دیبروینه و تیبو کورتوا نیز در کنار آنها به آن رسیدهاند.
همچنین دودی لوکباکیو در حاشیه تمرینات با اشاره به شرایط آبوهوایی گفت: چرا همیشه در بلژیک همینطور است؟ وقتی هوا گرم میشود، بیش از حد گرم میشود.
در ادامه، در جریان یک فعالیت تبلیغاتی در اردوی تیم ملی، از بازیکنان خواسته شد به استایل همتیمیهای خود امتیاز بدهند که در این میان آمادو اونانا به لباس دروازهبان تیم، مایک پندرس، نمره ۳ از ۱۰ داد.
از سوی دیگر، لئاندرو تروسار به دلیل حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا با تیم آرسنال و شکست مقابل پاریسنژرمن، با تصمیم کادر فنی چند روز دیرتر به اردو اضافه خواهد شد و دیدار دوستانه مقابل کرواسی را از دست میدهد.
در بخش فنی، تیم ملی فوتبال بلژیک در یک دیدار تمرینی داخلی موفق شد تیم ذخیره باشگاه استاندارد لیژ را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد. در این دیدار، روملو لوکاکو، ناتان انگوی و دودی لوکباکیو برای تیم ملی بلژیک گلزنی کردند.
در پایان این گزارش نیز فرناندس-پاردو تأکید کرد که روملو لوکاکو مهاجم اول تیم ملی بلژیک است و او خود را در مسیر بلندمدت تیم ملی میبیند و نه در رقابت کوتاهمدت برای تصاحب این جایگاه.
تیم ملی فوتبال بلژیک در ادامه برنامههای آمادهسازی خود دو دیدار دوستانه مقابل تیمهای ملی کرواسی و تونس برگزار خواهد کرد و سپس راهی آمریکا میشود تا خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
