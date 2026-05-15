ترکیب تیم ملی فوتبال بلژیک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک لیست بازیکنان منتخب خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد تا شیاطین سرخ اروپا با جذاب ترین بازیکنان برای بازی های مرحله گروهی با ایران، نیوزیلند و مصر آماده شوند.



در لیست بلژیک ستاره هایی مثل لوکاکو، دی‌بروینه، تیبو کورتوا،خواکین سیس حضور دارند.

لیست تیم ملی بلژیک به شرح زیر است:



دروازه‌بان‌ها:

تیبو کورتوا؛ رئال مادرید

سنه لامنس؛ منچستریونایتد

مایک پندرز؛ استراسبورگ



مدافعان:

تیموتی کاستانی؛ فولام

زنو دباست؛ اسپورتینگ لیسبون

کونی د وینتر؛ میلان

براندون مکله؛ کلوب بروژ

آرتور تئاته؛ آینتراخت فرانکفورت

ماکسیم د کویپر؛ برایتون

خواکین سیس؛ کلوب بروژ

توماس مونیه؛ لیل

ناتان انگوی؛ لیل



هافبک‌ها:

کوین دی‌بروینه؛ ناپولی

آمادو اونانا؛ استون‌ویلا

نیکولاس راسکین؛ رنجرز

یوری تیلمانس؛ استون‌ویلا

هانس وناکن؛ کلوب بروژ

اکسل ویتسل؛ ژیرونا



مهاجمان:

شارل د کتلاره؛ آتالانتا

ماتیاس فرناندز-پاردو؛ لیل

جرمی دوکو؛ منچسترسیتی

روملو لوکاکو؛ ناپولی

دودی لوکباکیو؛ بنفیکا

دیگو موریرا؛ استراسبورگ

الکسیس سالماکرز؛ میلان

لئاندرو تروسار؛ آرسنال

برنامه بازی های تیم ملی ایران ور جام جهانی ۲۰۲۶:

سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس



یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس



شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل