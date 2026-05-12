سوپرایز حریف ایران در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است و این تیم باید شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی ملی پوشان کشورمان قرار گیرد.

سایت «sporza» بلژیک خبر داد که کادرفنی تیم ملی این کشور ممکن است برای جام جهانی یک سوپرایز در لیست این تیم داشته باشد. در مطلب این رسانه آمده است: «هوگو کویپرز» مهاجم ۲۹ ساله بلژیکی، فصلی درخشان را در لیگ MLS آمریکا سپری می‌کند؛ تا جایی که تعداد گل‌های او حتی از لیونل مسی هم بیشتر شده و حالا برخی او را گزینه‌ای غافلگیرکننده برای حضور در فهرست تیم ملی بلژیک در جام جهانی می‌دانند.

کویپرز که برای شیکاگو فایر بازی می‌کند، در شروع فصل عملکردی فوق‌العاده داشته و با ۱۱ گل در صدر جدول گلزنان قرار گرفته است؛ آماری که از مسی نیز دو گل بیشتر است. او همچنین به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در هشت بازی ابتدایی فصل MLS موفق به گلزنی شده است.

با این حال، این مهاجم بلژیکی می‌گوید هنوز در شهر شیکاگو چندان شناخته‌شده نیست و مردم بیشتر نام «شیکاگو فایر» را با آتش‌نشانی اشتباه می‌گیرند تا فوتبال. او با خنده می‌گوید تاکنون بیرون ورزشگاه حتی یک امضا هم نداده است.

کویپرز درباره فضای ورزشی آمریکا توضیح داد: فوتبال اینجا شاید پنجمین ورزش محبوب باشد. در رختکن بیشتر درباره بسکتبال دانشگاهی یا لیگ NFL صحبت می‌کنند تا لیگ قهرمانان اروپا.

در شرایطی که تیم ملی بلژیک با بحران مهاجم روبه‌رو شده، نام کویپرز هم به عنوان گزینه‌ای احتمالی برای حضور در جام جهانی مطرح شده است. روملو لوکاکو شرایط نامشخصی دارد، عملکرد لوئیس اوپندا ناامیدکننده بوده و مهاجمانی مانند میشی باتشوایی یا کریستین بنتکه نیز دیگر در اوج نیستند.

کویپرز درباره احتمال دعوت به تیم ملی گفت: اگر سال گذشته از من می‌پرسیدید، می‌گفتم تقریباً شانسی ندارم، اما حالا شاید کمی امید وجود داشته باشد. مطمئنم می‌توانم به تیم ملی کمک کنم، ولی تصمیم نهایی با من نیست.

او فاش کرد که چند ماه قبل در اردوی تیم ملی بلژیک در آمریکا با وینسنت مانارت، مدیر فنی فدراسیون فوتبال بلژیک، دیدار داشته و از او شنیده است: همین روند را ادامه بده، ما تو را زیر نظر داریم.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل