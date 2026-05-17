به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی اسامی ۳۰ بازیکن را برای حضور در اردوی ترکیه اعلام کرد. در همین حال رسانه معتبر CBS آمریکا در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخته است.

در مطلب این رسانه آمده است: تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه راهی ترکیه خواهد شد تا اردوی آماده‌سازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار کند. این اردو علاوه بر برگزاری دیدارهای دوستانه، با هدف انجام مراحل دریافت ویزای آمریکا نیز برنامه‌ریزی شده است.

امیر قلعه‌نویی روز شنبه اعلام کرد تیم ملی بار دیگر به شهر آنتالیا بازمی‌گردد؛ جایی که در ماه مارس نیز اردو و چند بازی دوستانه برگزار کرده بود.

تیم ملی ایران با فهرستی ۳۰ نفره راهی این اردو می‌شود اما طبق قوانین جام جهانی، این فهرست باید به ۲۶ بازیکن کاهش پیدا کند. در میان نفرات دعوت‌شده، نام مهدی طارمی مهاجم ۳۳ ساله و سابق تیم پورتو که اکنون در المپیاکوس بازی می‌کند، بیش از سایرین جلب توجه می‌کند.

قلعه‌نویی در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: انتخاب ۳۰ بازیکن برای آخرین اردوی آماده‌سازی پیش از جام جهانی، سخت‌ترین تصمیم فنی دوران مربیگری‌ام بود. همه نفرات صرفاً بر اساس معیارهای فنی انتخاب شدند.

ایران امیدوار است در جریان اردوی آنتالیا دو بازی دوستانه برگزار کند. «سم مهدی‌زاده» مدیر ایرانی-کانادایی شرکتی که هماهنگی مسابقات دوستانه تیم ملی را بر عهده دارد، اعلام کرد دیدار برابر تیم ملی فوتبال گامبیا در تاریخ ۸ خرداد (۲۹ می) قطعی شده است.

با توجه به قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا از سال ۱۹۸۰، بازیکنان تیم ملی قرار است در مدت حضور خود در ترکیه مراحل لازم برای دریافت ویزای آمریکا را طی کنند.

مهدی تاج نیز پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود: هنوز هیچ ویزایی صادر نشده است.

تاج همچنین گفت بازیکنان باید برای روند دریافت ویزا در ترکیه انگشت‌نگاری شوند اما فدراسیون تلاش می‌کند از سفر طولانی از آنتالیا به آنکارا جلوگیری شود.

تیم ملی ایران پس از ورود به آمریکا، کمپ اصلی خود را در شهر توسان برپا خواهد کرد.

ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ باید روز ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) در ورزشگاه SoFi شهر لس‌آنجلس به مصاف تیم ملی فوتبال نیوزیلند برود. شاگردان قلعه‌نویی سپس در همان ورزشگاه مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک قرار می‌گیرند و در ادامه در ورزشگاه Lumen Field شهر سیاتل با تیم ملی فوتبال مصر دیدار خواهند کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که دونالد ترامپ مواضع متفاوتی درباره حضور ایران در جام جهانی داشته است. او در نشست ماه مارس با نمایندگان فیفا گفته بود ایران برای حضور در مسابقات خوش‌آمد خواهد بود اما دو روز بعد در شبکه Truth Social نوشت حضور ایران «برای امنیت و جان خودشان» مناسب نیست.

پس از این اظهارات، مهدی تاج اعلام کرد ایران با فیفا درباره احتمال برگزاری مسابقاتش در مکزیک مذاکره کرده است.

اینفانتینو اما بارها تأکید کرده ایران در جام جهانی حضور خواهد داشت. او ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) در کنگره فیفا در شهر ونکوور گفت: برای کسانی که چیز دیگری می‌گویند یا می‌نویسند، تأکید می‌کنم که ایران قطعاً در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت و بازی‌هایش را در آمریکا برگزار می‌کند.

تاج نیز هفته گذشته اظهار داشت: ما به جام جهانی می‌رویم؛ مسابقه‌ای که سهمیه آن را کسب کرده‌ایم و میزبان ما فیفاست، نه ترامپ و نه آمریکا.