مصدومیت های دردسرساز برای حریف ایران در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک که یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می شود با مصدومیت بازیکنان کلیدی خود رو به رو شده و این در حالی است که کمتر از ۵۰ روز تا آغاز این تورنمت مهم زمان باقی مانده است.

سایت «goldenpalacenews» بلژیک در این رابطه نوشت: رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک در اظهاراتی صریح تأکید کرده است که وضعیت بدنی بازیکنان این تیم، اصلی‌ترین دغدغه او تا آغاز رقابت‌های جام جهانی محسوب می‌شود.

گارسیا در اوایل ماه آوریل و در جریان اردوی تدارکاتی تیمش در آمریکا، اعلام کرده بود از ۲۸ بازیکن دعوت‌شده، ۱۵ نفر یا به تازگی از مصدومیت بازگشته‌اند یا در باشگاه‌های خود فرصت حضور ثابت نداشته‌اند. بر همین اساس، او از تمام بازیکنان خواسته در ماه‌های آوریل و مه تلاش کنند به ترکیب اصلی تیم‌های باشگاهی خود برسند، چرا که به اعتقاد وی «بدون ریتم مسابقه‌ای، هیچ برنامه تاکتیکی قابل اجرا نخواهد بود».

سرمربی بلژیک همچنین تأکید کرده است که سیستم مورد نظر او بر پایه آرایش هجومی ۴-۳-۳ طراحی شده، اما اجرای این ساختار تنها در صورتی ممکن خواهد بود که بازیکنان در شرایط بازی قرار داشته باشند.

در این میان، گارسیا به آمادگی برخی بازیکنان کلیدی تیمش اشاره کرده است. از جمله آمادو اونانا که به‌عنوان ستون خط میانی و مهره‌ای غیرقابل جایگزین شناخته می‌شود. همچنین الکسیس سالِماکِرز با ثبت آمار تأثیرگذاری قابل توجه در جریان مسابقات مقدماتی، و لئاندرو تروسار با وجود عملکرد نه‌چندان درخشان، همچنان در برنامه‌های تاکتیکی سرمربی جایگاه ویژه‌ای دارند.

در بخش بازیکنان مصدوم نیز وضعیت دو ستاره اصلی تیم همچنان زیر ذره‌بین قرار دارد. کوین دی‌بروینه که در اکتبر ۲۰۲۵ دچار مصدومیت عضلانی شده بود، با بازگشت زودتر از انتظار به تمرینات باشگاهی امیدوار است به آمادگی کامل برسد. از سوی دیگر، تیبو کورتوا نیز پس از مصدومیت در ماه مارس، در آستانه بازگشت قرار دارد اما نگرانی اصلی کادر فنی، کمبود ریتم مسابقه‌ای اوست.

در خط حمله نیز وضعیت نگران‌کننده گزارش شده است. روملو لوکاکو به دلیل مصدومیت‌های متوالی و دوری طولانی‌مدت از میادین، تنها چند بازی محدود در فصل جاری انجام داده و وضعیت بدنی او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین لوئیس اوپندا نیز با افت عملکرد مواجه بوده و جایگاهش در ترکیب اصلی با چالش جدی روبه‌رو شده است.

در مقابل، بازیکنانی مانند دِ کتلاره و مایکا گودتس عملکرد امیدوارکننده‌تری داشته‌اند و رقابت در خط حمله تیم ملی بلژیک را افزایش داده‌اند.

در مجموع، رودی گارسیا تنها شش هفته فرصت دارد تا ترکیب نهایی تیم خود را با توجه به وضعیت بدنی و آمادگی بازیکنان مشخص کند؛ موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد بلژیک در جام جهانی داشته باشد.