لیست اولیه تیم ملی بلژیک برای جام جهانی/ لوکاکو دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک که یکی از حریفان تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است، لیست اولیه بازیکنان خود برای حضور در این رقابت ها را منتشر کرد که در آن نام لوکاکو مهاجم باسابقه و پرحاشیه بلژیک نیز دیده می شود.

لیست بازیکنان تیم ملی بلژیک به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها

۱. ماتس سِلز

۲. تیبو کورتوا

۳. سنه لامنس

مدافعان

۴. آرتور تئات

۵. براندون مچله

۶. ناتان نگوی

۷. کونی د وینتر

۸. زنو دباست

۹. ماکسیم د کیپر

۱۰. خواکین سِیس

۱۱. توماس مونیه

۱۲. تیموتی کاستانیه

هافبک‌ها

۱۳. نیکولا راسکین

۱۴. اکسل ویتسل

۱۵. هانس واناکن

۱۶. کوین دی‌بروینه

۱۷. یوری تیلمانس

۱۸. آمادو اونانا

مهاجمان

۱۹. جرمی دوکو

۲۰. الکسیس سالماکرز

۲۱. ماتیا فرناندز پاردو

۲۲. لوکاس استاسین

۲۳. روملو لوکاکو

۲۴. لئاندرو تروسار

۲۵. شارل دکتلار

۲۶. دودی لوکباکیو

لازم به ذکر است که هدایت شیاطین سرخ (لقب تیم ملی فوتبال بلژیکپ) بر عهده روبرتو گارسیا است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل