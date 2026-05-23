به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی با اشاره به روند ثبت سفارش کتابهای درسی در استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد دانشآموزان میانپایه استان ثبت سفارش خود را انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶ هزار و ۸۸۳ دانشآموز بدون ثبت سفارش داریم و استان در رتبه ۲۳ کشوری قرار دارد افزود: بیش از ۷۰۴ هزار و ۷۵۵ جلد کتاب درسی وارد انبار استان شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ادامه روند ثبتنام تا پایان خردادماه ، بیان کرد: از مدیران مدارس میخواهیم ثبتنام دانشآموزان میانپایه را به صورت گروهی انجام دهند و تا حد امکان از ثبت سفارش انفرادی کتابها پرهیز شود.
وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت نام کتاب درسی به نشانی irtextbook.com در دسترس است از مدیران مدارس وخانوادهها خواست در فرصت باقی مانده برای ثبت سفارش کتب درسی اقدام کنند.
