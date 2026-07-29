به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی بعدازظهر چهارشنبه در بیستوپنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: دانشگاهها برای تداوم مسیر توسعه، باید از ظرفیتهای موجود خود به شکل اقتصادی و هدفمند استفاده کنند و داراییهای غیرمولد را به منابع درآمدزا تبدیل کنند.
وی افزود: استفاده صحیح از املاک و امکانات مازاد دانشگاهها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، میتواند منابع مالی جدیدی برای تقویت زیرساختهای آموزشی، پژوهشی و توسعهای در اختیار این مراکز قرار دهد.
استاندار کردستان با اعلام آمادگی مدیریت استان برای همراهی با برنامههای توسعهای دانشگاه آزاد اسلامی، بیان کرد: مجموعه مدیریتی استان در چارچوب ضوابط قانونی برای تسریع فرآیندهای اداری و صدور مجوزهای مورد نیاز طرحهای دانشگاهی همکاری خواهد کرد.
کاهش وابستگی دانشگاهها به شهریه
زرهتن لهونی دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از مجموعههای اثرگذار آموزش عالی کشور دانست و گفت: این دانشگاه طی سالهای فعالیت خود امکان دسترسی بخش قابل توجهی از جوانان کشور به آموزش عالی را فراهم کرده و اکنون حرکت به سمت تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش اتکا به شهریه، رویکردی ضروری برای آینده این مجموعه است.
وی ادامه داد: دانشگاهها باید علاوه بر مأموریت آموزشی، به سمت فعالیتهایی حرکت کنند که زمینه خلق ثروت، اشتغال و حل مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه را فراهم میکند.
استاندار کردستان توسعه آموزشهای مهارتی را از الزامات ورود مؤثر دانشگاهها به بازار کار عنوان کرد و گفت: تقویت پیوند میان دانشگاه و بخش تولید، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و گسترش فعالیتهای فناورانه میتواند زمینه اشتغال بیشتر دانشآموختگان و شکلگیری منابع درآمدی جدید برای دانشگاهها را فراهم کند.
دانشگاه و صنعت در مسیر اشتغالزایی
وی بر ضرورت بازنگری در بخشی از رویکردهای آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار تأکید کرد و افزود: هر میزان ارتباط دانشگاه با صنعت، تولید و بخش خصوصی تقویت شود، ظرفیت دانشگاه برای تربیت نیروی متخصص و ایجاد فرصتهای شغلی نیز افزایش خواهد یافت.
زرهتن لهونی همچنین توسعه رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان را نیازمند تعامل و هماهنگی بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی استان دانست.
وی خاطرنشان کرد: گسترش آموزشهای تخصصی در حوزه پزشکی و پیراپزشکی، علاوه بر ارتقای جایگاه علمی دانشگاه، میتواند در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت و بهبود کیفیت خدمات درمانی به مردم استان مؤثر باشد.
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