به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتص در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق با ایران باید از نگاه‌های قدیمی و ساده‌سازی‌شده درباره سیاست داخلی ایران، فاصله بگیرد و یک پیشنهاد واقعی و عملی به تهران ارائه دهد.

این رسانه صهیونیستی افزود: اتکا به ایده‌هایی مانند «تغییر رژیم» یا تصور ایران به‌عنوان یک بازیگر غیرعقلانی، دیگر با واقعیت امروز همخوانی ندارد و حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز به واشنگتن هشدار داده‌اند که زمان به نفع ایران در حال حرکت است.

هاآرتص نوشت: سیاست آمریکا باید از تصورهای ایدئولوژیک و قدیمی فاصله بگیرد و به سمت یک معامله واقع‌گرایانه‌تر و قابل اجرا با ایران حرکت کند؛ در غیر این صورت، فرصت مدیریت بحران هسته‌ای ایران ممکن است از دست برود و شرایط به نفع تهران تغییر کند.