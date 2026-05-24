نجات جوان بیهوش از مرگ حتمی در تجمع مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشاورز در خصوص نجات یک فرد توسط پرستار بیمارستان امام خمینی(ره) آباده گفت: «صدیقه طالبی» پرستار این بیمارستان با انجام اقدامات اولیه احیای قلبی و تنفسی، جان جوانی را که بر اثر اُفت شدید قند خون دچار بیهوشی شده بود نجات داد.

وی ادامه داد: این پرستار فداکار در ساعت غیر اداری و در حالی که خارج از محل کار حضور داشت، متوجه می شود یک جوان بر اثر اُفت شدید قند خون هوشیاری خود را از دست داده است، بنابراین با سرعت عمل و مهارت حرفه‌ای، اقدامات احیای قلبی و تنفسی را برای بیمار آغاز کرد و توانست جان وی را نجات دهد.

رئیس بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) افزود: پس از انجام اقدامات اولیه، بیمار با هماهنگی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) منتقل شده و تحت اقدامات تخصصی و پیشرفته پزشکی قرار گرفته است؛ حال عمومی بیمار مساعد اعلام و پس از طی روند درمان، از بیمارستان مرخص شده است.