۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

نجات جوان بیهوش از مرگ حتمی در تجمع مردمی

آباده-رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) آباده از اقدام به ‌موقع و انسان‌دوستانه پرستار پُرتلاش این بیمارستان در نجات جوان بیهوش در تجمع مردمی در میدان ولیعصر(عج) این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشاورز در خصوص نجات یک فرد توسط پرستار بیمارستان امام خمینی(ره) آباده گفت: «صدیقه طالبی» پرستار این بیمارستان با انجام اقدامات اولیه احیای قلبی و تنفسی، جان جوانی را که بر اثر اُفت شدید قند خون دچار بیهوشی شده بود نجات داد.

وی ادامه داد: این پرستار فداکار در ساعت غیر اداری و در حالی که خارج از محل کار حضور داشت، متوجه می شود یک جوان بر اثر اُفت شدید قند خون هوشیاری خود را از دست داده است، بنابراین با سرعت عمل و مهارت حرفه‌ای، اقدامات احیای قلبی و تنفسی را برای بیمار آغاز کرد و توانست جان وی را نجات دهد.

رئیس بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) افزود: پس از انجام اقدامات اولیه، بیمار با هماهنگی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) منتقل شده و تحت اقدامات تخصصی و پیشرفته پزشکی قرار گرفته است؛ حال عمومی بیمار مساعد اعلام و پس از طی روند درمان، از بیمارستان مرخص شده است.

