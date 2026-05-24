«مثلی لا یبایع مثله» شعار اربعین حسینی ۱۴۰۵ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از شعار اربعین حسینی ۱۴۰۵ و مجموعهای از آثار فرهنگی مرتبط با این رویداد عظیم، امروز یکشنبه سوم خرداد ماه در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر پور جمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین، حجتالاسلام سید حمید حسینی رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیونهای عراق و حجتالاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت همراه بود.
حسینی اربعین را تریبونی جهانی برای خنثیسازی توطئهها دانست
حجتالاسلام سید حمید حسینی مدیر رادیو و تلویزیون عراق در این مراسم با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات جاری در عراق، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بینظیر پیادهروی اربعین برای بازتاب حقایق و خنثیسازی توطئههای جریانهای سلطهگر تأکید کرد.
وی با اشاره به اقامت هفتاد روزه خود در ایران و مشاهده شور و حماسه مردم تهران و قم، این حضور پرشور را معجزهای بزرگ توصیف کرد و گفت تجربه مردمی ایران در مقابله با جنایات آمریکا و اسرائیل، الگویی ارزشمند است که باید از آن برای پیشبرد اهداف جریان مقاومت در عراق بهره برد.
مدیر رادیو و تلویزیون عراق با اشاره به مطالبات مردمی در این کشور افزود بسیاری از رؤسای عشایر عراق با ارسال پیامهایی خواستار هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع نمادین و برنامههای آیینی در ایام اربعین هستند. میلیونها عاشقی که سالها آرزوی حضور در کربلا را در سر میپروراندند، اکنون به دنبال فرصتی برای ابراز ارادت و طرح مطالبات بحق خود هستند.
وی با پیشبینی حضور گسترده زائران عراقی در ایران طی ایام محرم پیشرو، خاطرنشان کرد پس از ایام عید غدیر، باید آمادگی لازم برای فراهمسازی میدانهای عزاداری در نقاط مختلف کشور جهت میزبانی شایسته از زائران عراقی ایجاد شود.
شعار امسال بازتاب تقابل حق و باطل در کربلای عصر حاضر است
حجتالاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند انتخاب شعار اربعین امسال اشاره کرد و گفت از میان بیش از صد پیشنهاد ارائه شده، شعار پیشنهادی کمیته فرهنگی اربعین مورد اجماع کامل قرار گرفت چرا که این شعار بهخوبی بیانگر شرایط امروز ماست؛ شرایطی که در آن تقابل میان جریان حق و باطل، گویی تکرار تاریخ در میدان کربلای سال ۶۱ هجری است.
وی تصریح کرد با ورود گروههای مختلف رسانهای به عراق، تلاش خواهیم کرد تا با انعکاس دقیق مشکلات ایجاد شده توسط آمریکا در این سرزمین، صدای مردم عراق را از طریق تریبونهای اربعین به گوش کل جهان عرب و جامعه جهانی برسانیم.
رونمایی از گنجینهای از آثار فرهنگی و هنری اربعین
حجتالاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در این مراسم ضمن قدردانی از حمایتهای صورت گرفته برای برگزاری این نشست، به تشریح فرآیند دقیق و گسترده انتخاب شعار سال پرداخت.
وی با اشاره به سنت حسنه تعیین شعار برای مراسم اربعین، ابراز کرد هرساله ستاد مرکزی اربعین با مشارکت فعال و تلاش مجدانه همکاران در عراق، شعاری را به عنوان محور فعالیتهای فرهنگی انتخاب میکند. امسال با توجه به شرایط حساس منطقه، ویژگیهایی نظیر حماسی بودن، مستند بودن به کلام و پیام حضرت سیدالشهدا علیهالسلام، و انعکاس پیام مقاومت و ایستادگی مردم، در اولویت انتخاب قرار گرفت.
رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اعلام اینکه بیش از دویست عنوان شعار پیشنهادی از داخل کشور، عراق و سایر کشورهای اسلامی دریافت شد، افزود فرآیند بررسی و انتخاب این شعارها طی جلسات متعدد کارشناسی انجام شد و نشست نهایی آن در عراق با حضور دستاندرکاران این حوزه برگزار گردید. شعار نهایی با دقت و حساسیت بالا بر اساس شاخصهای ذکر شده انتخاب شده و امیدواریم همه ما نسبت به انتقال و پیادهسازی این پیام در مسیر اربعین متعهد باشیم.
حجتالاسلام احمدی در ادامه به معرفی آثار و محصولات جدید فرهنگی پرداخت و گفت علاوه بر شعار سال، زحمات بسیاری برای گردآوری آثار ارزشمند اندیشمندان در حوزه اربعین کشیده شده که در سطح دانشگاهها ارائه خواهد شد. همچنین دسترسی به آثار هنری هنرمندان برجسته فراهم شده و شاهد رونمایی از آثار جمعی از عکاسان متعهد خواهیم بود.
وی در بخشی از سخنان خود با یاد از یاران جبهه فرهنگی اربعین، به وضعیت یکی از همراهان شاخص این عرصه اشاره کرد و افزود یکی از همکاران بسیار ارجمند ما که سالها در بحث اربعین فعالیت مؤثری داشت، رئیس انجمن عکاسان بحرین بود که آلبوم عکس کربلای ایشان سال گذشته رونمایی شد. متأسفانه ایشان در حوادث اخیر بازداشت شدهاند و برای آزادی و نجات وی از این گرفتاری دعا میکنیم.
در پایان این مراسم از تالیفات و محصولات جدید کمیته فرهنگی آموزشی اربعین رونمایی شد.
