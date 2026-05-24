فتح خرمشهر آفتابی درخشان در سپهر انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست شورای معاونین این سازمان که با حضور پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر برگزار شد، به تبیین ابعاد معرفتی حماسه آزادسازی خرمشهر و پیوند آن با ایستادگی امروز ملت ایران در برابر استکبار جهانی پرداخت.

خداییان در این نشست، فتح خرمشهر را نه صرفاً یک پیروزی نظامی، بلکه آفتابی درخشان در سپهر تاریخ ایران اسلامی برشمرد و اظهار کرد: در روزگاری که ارتش بعث با حمایت‌های بی‌دریغ استکبار و تجهیز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، سودای فتح برق‌آسای کشور را در سر می‌پروراند، فتح خرمشهر همچون صاعقه‌ای بر پیکره اعتماد به نفس کاذب آنان فرود آمد و ابهت پوشالی جهان‌خواران را درهم شکست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به کلام حکیمانه امام راحل (ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، تجلی دست قدرت الهی را در تمامی عرصه‌های دفاعی مشهود دانست و تصریح کرد: امروز نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم و در تقابل با ابرقدرت‌هایی که خیال تجزیه و تغییر نظام را در سر می‌پروراندند، شاهد بن‌بست راهبردی دشمن هستیم و شکست دشمنان در این جبهه به معنای عقیم ماندن تمامی اهداف شوم آنان در برابر سد مستحکم مقاومت مردم و عنایات حق‌تعالی است.

وی با اشاره به نشانه‌های امداد غیبی در طول تاریخ انقلاب اسلامی افزود: از واقعه عبرت‌آموز طبس تا سرنگونی پیشرفته‌ترین تجهیزات پروازی دشمن در جنگ اخیر، همگی گواهی صادق بر آیه شریفه "یدالله فوق ایدیهم" است و حضور آگاهانه و ۸۴ روزه ملت در میدان، نشان داد که پیوند این امت با آرمان‌های ولایت، ناگسستنی و متصل به نصرت الهی است.

خداییان در بخش دیگری از سخنان خود، از مجاهدت‌های شبانه روزی رئیس و امدادگران جمعیت هلال‌احمر تجلیل کرد و گفت: در اوج نبردهایی که دشمن حتی به حریم بیمارستان‌ها و مراکز امدادی رحم نمی‌کرد، امدادگران ما با روحیه‌ای برآمده از ایمان در میدان ماندند و ما شاهد بودیم که برخی از این عزیزان، به صورت خانوادگی در صحنه خطر حاضر می‌شدند؛ ایثاری که در آن پدر، مادر و فرزندان در کنار هم برای نجات مردم از میان شعله‌های بمب‌های دو زمانه و حملات موشکی جان‌فشانی می‌کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با نکوداشت مقام والای کادر درمان، از اقدام قهرمانانه «ندا سلیمی» پرستار بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تجلیل کرد و گفت: در میان این همه گمنامی، اقدام تحسین برانگیز این پرستار وظیفه‌شناس که در شرایطی بحرانی با ازخودگذشتگی، جان سه کودک معصوم را از خطر حتمی نجات داد، سندی بر زنده بودن روحیه ایثار در این سرزمین است. ایشان ثابت کردند که اخلاق پرستاری در مکتب ما، با ایثار جان برای نجات انسان‌ها گره خورده است.

در ادامه این نشست، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، با ارائه گزارشی از اقدامات بین‌المللی و عملیاتی این نهاد، از حمایت‌های خداییان و معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در رفع چالش‌های این جمعیت، به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد.

کولیوند با ذکر خاطره‌ای از همراهی جهادی سازمان بازرسی گفت: در ایام نبرد که جمعیت هلال احمر با مشکل سوخت مواجه شده بود، با پیگیری مستقیم و قاطعانه خداییان، این معضل در کمتر از یک ساعت مرتفع شد که این نشان‌دهنده روحیه تعاملی این سازمان است.

در پایان این مراسم، با حضور خداییان و کولیوند، از فداکاری و رشادت‌های خانم ندا سلیمی با اهدای لوح سپاس، تجلیل به عمل آمد.