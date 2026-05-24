۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

مومنی: ملت ایران در برابر تهدید دشمنان استوار ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر تاکید کرد: امروز ملت سرافراز ایران، در برابر تهدیدها و تهاجم دشمنان آمریکایی - صهیونیستی، با همان روحیه مقاومت و انسجام ملی، استوار و مقتدر ایستاده است.

متن پیام به این شرح است:

سوم خرداد، یادآور حماسه جاودان فتح خرمشهر و تجلی ایمان، ایثار و مقاومت ملت بزرگ ایران اسلامی است؛ روزی که فرزندان این سرزمین با تکیه بر وحدت، شجاعت و توکل، برگ زرینی در تاریخ عزت و استقلال ایران رقم زدند.

امروز نیز ملت سرافراز ایران، در برابر تهدیدها و تهاجم دشمنان آمریکایی-صهیونیستی، با همان روحیه مقاومت و انسجام ملی، استوار و مقتدر ایستاده است و اجازه نخواهد داد خدشه‌ای بر استقلال و اقتدار این مرز و بوم وارد شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، پیروزی و ایثار، یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس را گرامی داشته و برای ملت شریف ایران، عزت، آرامش و سربلندی روزافزون آرزو می‌کنم.



