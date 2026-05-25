به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، ضمن تبریک عید قربان به همه مسلمانان جهان به‌ویژه هموطنان عزیز، از اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی ویژه تعطیلات این عید بزرگ خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرهای برون‌شهری و افزایش تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی کشور، پلیس راه راهور فراجا تمهیدات ویژه‌ای را برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی سفرها و تسهیل در عبور و مرور از تاریخ ۵ تا ۹ خردادماه ۱۴۰۵ در نظر گرفته است

این مقام ارشد انتظامی افزود: بر این اساس، تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه ۵ خردادماه تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه فراجا در تشریح محدودیت‌های محور کرج ـ چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: همچنین در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، برابر با تاریخ‌های ۵، ۶، ۷ و ۹ خردادماه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

وی درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۸ خردادماه ۱۴۰۵ در محور چالوس اظهار کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه، محدودیت تردد خودروهای به مقصد چالوس در آزادراه تهران ـ شمال اعمال می‌شود. همچنین از ساعت ۱۳:۰۰، تردد خودروها از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، به طور کامل مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه فراجا افزود: از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت کامل یک‌طرفه و در مسیر شمال به جنوب اجرا می‌شود و این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت. پس از پایان اجرای طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد.

وی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر از موعد طرح یک‌طرفه وجود دارد.

سردار کرمی‌اسد تصریح کرد: تردد ساکنان محلی و افراد بومی از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال دارند، از ساعت اعلام‌شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

وی درباره محدودیت‌های محور هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.

رئیس پلیس راه فراجا افزود: تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۶ خردادماه و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ خردادماه ۱۴۰۵ در محور هراز ممنوع خواهد بود.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، در روزهای سه‌شنبه، جمعه و شنبه، برابر با تاریخ‌های ۵، ۸ و ۹ خردادماه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

محدودیت ها در محور فشم

سردار کرمی‌اسد درباره محدودیت‌های محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۸ خردادماه، محدودیت ترافیکی از انتهای محور، محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آربانا، به صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

محدودیت های تردد در محور های قزوین – رشت

وی در ادامه به محدودیت‌های محور قدیم رشت ـ قزوین اشاره کرد و افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و با تشخیص مأموران پلیس راه، تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز سه‌شنبه ۵ خردادماه و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه و جمعه ۶ و ۸ خردادماه در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس ممنوع خواهد بود.

محدودیت ها محورهای آستارا-اردبیل چگونه است؟

رئیس پلیس راه فراجا همچنین درباره محور آستارا ـ اردبیل گفت: تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه و جمعه ۶ و ۸ خردادماه ۱۴۰۵ در این محور ممنوع است.

سردار کرمی‌اسد در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس و پرهیز از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در طول اجرای این محدودیت‌ها داشته باشند تا شاهد سفری ایمن و روان در تعطیلات عید قربان باشیم.