سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی با تداوم وزش بادهای شمالی تا روز پنجشنبه، طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان مواج پیش بینی می شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در مناطق مستعد استان خیزش گرد و خاک محلی و همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

وی گفت:همچنین دمای هوا از روز چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد و در برخی از نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ گاهی به طور لحظه ای تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز در نواحی شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر و نواحی جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و فردا در همه مناطق ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می شود.