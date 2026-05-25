  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

«محفل» قربان تا غدیر مهمان خانه‌های مردم می‌شود

«محفل» قربان تا غدیر مهمان خانه‌های مردم می‌شود

ویژه‌برنامه «محفل» مصادف با دهه ولایت از عید قربان تا عید غدیر، هر روز ساعت ۱۸ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، ویژه‌برنامه غدیر تا قربان «محفل» شامل قسمت‌های ضبط‌شده و پخش‌نشده از فصل چهارم برنامه تلویزیونی «محفل» است که به دلیل شهادت رهبر فقید امت و ایام سوگواری در ماه رمضان، از آنتن خارج شده بود.

اکنون به مناسبت فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر و با هدف ایجاد نشاط در میان مخاطبان، این قسمت‌ها که حال و هوایی شاد و متفاوت دارند، آماده پخش شده‌اند.

برنامه تلویزیونی «محفل» به تهیه‌کنندگی محمدحسین هاشمی گلپایگانی و با حضور میزبانان فصل ۴، از چهارشنبه ۶ خرداد، هر روز ساعت ۱۸ مهمان خانه‌های مردم می‌شود.

کد مطلب 6840862
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها