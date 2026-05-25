به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، ویژه‌برنامه غدیر تا قربان «محفل» شامل قسمت‌های ضبط‌شده و پخش‌نشده از فصل چهارم برنامه تلویزیونی «محفل» است که به دلیل شهادت رهبر فقید امت و ایام سوگواری در ماه رمضان، از آنتن خارج شده بود.

اکنون به مناسبت فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر و با هدف ایجاد نشاط در میان مخاطبان، این قسمت‌ها که حال و هوایی شاد و متفاوت دارند، آماده پخش شده‌اند.

برنامه تلویزیونی «محفل» به تهیه‌کنندگی محمدحسین هاشمی گلپایگانی و با حضور میزبانان فصل ۴، از چهارشنبه ۶ خرداد، هر روز ساعت ۱۸ مهمان خانه‌های مردم می‌شود.